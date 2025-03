L'attrice americano Scarlett Johansson agli Oscars 2025 KEYSTONE

L'attrice Scarlett Johansson detesta essere fermata per strada dai fan: «Molti si offendono, ma io preferisco non essere identificata».

Covermedia Covermedia

Scarlett Johansson non è disposta a scattarsi dei selfie con i fan.

L'attrice, 40, è sotto i riflettori da oltre tre decenni, avendo debuttato al cinema da bambina, ed è orgogliosa di essere molto amata dal pubblico, con cui posa per delle foto durante première cinematografiche o eventi legati al lavoro.

Tuttavia, Scarlett ha adottato un regime di tolleranza zero nei confronti di sconosciuti che irrompono nella sua vita di tutti i giorni pur di postare sui social uno scatto con lei.

«Molte persone si offendono», ha dichiarato a InStyle. «Non significa che non apprezzi il fatto che le persone mi ammirino o siano felici di vedermi. Ma dico sempre alle persone: "Non sto lavorando". E questo significa che non voglio essere identificata in quel preciso momento e con te. Sto facendo le mie cose».

I social media? «Vanno contro i miei valori fondamentali»

Scarlett è tra le poche star che non sono presenti su nessun tipo di social media, nonostante spesso abbia ricevuto delle pressioni per iscriversi a piattaforme come Instagram.

«Va contro i miei valori fondamentali. Voglio dire, anche oggi, ho ricevuto un'e-mail dalla Universal, in cui mi chiedono: "Hey, considereresti di unirti a Instagram in prossimità dell'uscita di Jurassic World – La rinascita?". Avverto un sacco di pressione per entrare sui social media. Ma questo mi porta a domandarmi... esiste un modo in cui potrei farlo e al tempo stesso rimanere fedele a chi sono? Non credo».

«Tutto il mio lavoro si è sempre basato sulla verità. Quello è l'ingrediente chiave. Se fossi una persona a cui piacciono i social media, non esiterei a salire sul carrozzone. Ma non è così. E penso che i film avranno successo ugualmente».