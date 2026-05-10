Scarlett Johansson

Dopo «L'esorcista» e «The Batman 2», la star di Hollywood è pronta a cimentarsi in un nuovo progetto cinematografico.

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Scarlett Johansson sarà la protagonista di «Scapegoat», il nuovo film diretto da Ari Aster.

Il progetto segna anche una nuova collaborazione tra il filmmaker e A24, che distribuirà il lungometraggio nelle sale degli Stati Uniti.

Oltre a dirigere il film, Aster sarà coinvolto anche come produttore insieme a Lars Knudsen, suo partner nella società Square Peg.

Il regista avrebbe lavorato alla sceneggiatura nel corso dell'ultimo anno e, secondo quanto riportato da Deadline, avrebbe individuato fin dall'inizio in Scarlett la scelta ideale per il ruolo principale.

L'attrice, attualmente impegnata sul set del nuovo capitolo della saga horror «L'esorcista», sarà inoltre tra le star di «The Batman 2» accanto a Robert Pattinson, che tornerà a interpretare Bruce Wayne.

Dopo aver letto la sceneggiatura di «Scapegoat», Johansson avrebbe dato la propria disponibilità a entrare nel cast. La produzione è quindi riuscita a organizzare le riprese conciliando i numerosi impegni dell'attrice.