Scarlett Johansson

La star di Hollywood si racconta in un'intervista rara, parlando di sua figlia Rose, del nuovo film «Jurassic World Rebirth» e della sua visione della vita familiare.

Covermedia Covermedia

Scarlett Johansson ha finalmente rivelato un dettaglio intimo sul suo approccio alla maternità, sorprendendo i fan con una riflessione sincera e affettuosa.

A 40 anni, la star è madre di due bambini: Rose, 10 anni, avuta dall'ex marito Romain Dauriac, e Cosmo, 3 anni, figlio del suo attuale compagno Colin Jost. Nonostante la sua carriera da star mondiale, Scarlett ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

La prossima settimana, però, l'attrice sarà di nuovo sotto i riflettori con l'attesissimo «Jurassic World Rebirth», un film che ha già conquistato l'attenzione dei fan. In un'intervista esclusiva con E! News, Scarlett è stata interrogata su un aspetto curioso: permetterebbe a sua figlia di vedere il film? La risposta? Una rivelazione intrigante: «Ho sentito da alcuni appassionati di Jurassic che questo sarà il più spaventoso di tutti, ma lascerei che mia figlia lo vedesse». E con un sorriso, ha aggiunto: «È comunque adatto a una visione in famiglia. Basta guardarlo attraverso una fessura tra le dita!».

Da sempre attenta alla privacy della sua famiglia, Scarlett ha spiegato anche il motivo per cui evita di esporre troppo i suoi bambini: «Essere un personaggio pubblico ha il suo fascino, certo, ma non puoi più tornare indietro. C'è una grande perdita (di libertà, ndr), e per questo cerco di proteggere i miei figli il più possibile. Fino a quando non sarà una loro scelta, questa è la mia decisione».

Il ritorno sul grande schermo di Scarlett con «Jurassic World Rebirth» è previsto per mercoledì 2 luglio 2025. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della saga e della star.