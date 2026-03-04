  1. Clienti privati
Virale Scatta il bacio in pubblico tra Elodie e Franceska, il video fa esplodere il web

fon

4.3.2026

Un video circolato sui social mostra Elodie e la ballerina Franceska mentre si scambiano un bacio, scatenando reazioni online, ma senza conferme dalle dirette interessate.

Redazione blue News

04.03.2026, 10:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un filmato diffuso sui social, poi rimosso dall’account che lo aveva pubblicato, mostrerebbe Elodie e Franceska mentre si scambiano effusioni.
  • Nonostante le immagini abbiano fatto il giro del web, né la cantante né la ballerina hanno commentato o definito il loro rapporto.
  • La cantante risulta single dopo la fine della relazione con Andrea Iannone e avrebbe deciso di prendersi una pausa anche sul piano artistico.
Mostra di più

Per molti utenti dei social le immagini parlano da sole. Un video circolato online mostrerebbe Elodie e la ballerina Franceska mentre si scambiano un bacio e alcune effusioni, alimentando immediatamente le speculazioni sul loro rapporto.

Stando a «Leggo.it», il filmato, condiviso inizialmente su un account social poi scomparso - probabilmente rimosso dall'utente «francilinoo» che lo aveva pubblicato - ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando numerose reazioni tra i fan.

Nonostante il clamore suscitato dalle immagini, né la cantante né la ballerina hanno commentato pubblicamente la natura del loro legame, evitando per ora di definire la relazione.

Sul piano personale, Elodie risulta attualmente single dopo la fine della relazione con il pilota Andrea Iannone e, almeno per il momento, avrebbe deciso di prendersi una pausa anche dal punto di vista artistico.

