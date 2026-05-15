Secondo un nuovo libro, il principe William non è così amichevole come finge di essere in pubblico. Henry Nicholls/PA Wire/dpa

William è davvero chi dice di essere? Un nuovo libro dipinge un quadro sorprendentemente complesso del principe. Oltre al suo atteggiamento amichevole, tra le pagine l'autore Christopher Andersen descrive come l'erede al trono tenda ad avere scatti d'ira con la propria famiglia, in particolare con il padre, il re Carlo.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Nel nuovo libro «Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen» («Kate! Il coraggio, la grazia e la forza della donna che sarà regina»), il principe William è descritto diversamente da come appare di solito in pubblico. La sua cordialità è solo una recita?

Secondo una fonte interna, l'erede al trono sarebbe capace di fare la voce grossa e di urlare contro il padre nelle situazioni di tensione.

Tra le pagine si legge di diverse discussioni accese all'interno della famiglia reale.

L'autore Christopher Andersen vede dei paralleli con il temperamento di re Carlo e descrive i suoi scatti d'ira. Mostra di più

Un nuovo libro sta facendo scalpore intorno al principe William. L'autore Christopher Andersen traccia un quadro insolito dell'erede al trono britannico, come riporta la rivista «Page Six».

Sebbene il libro sia in realtà dedicato alla moglie («Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen» è il titolo), anche il primogenito del re Carlo è al centro della scena e appare molto più complesso di com'è apparso finora.

William è spesso amichevole e rispettoso nella vita di tutti i giorni, soprattutto quando ha a che fare con dipendenti e sconosciuti. Nei conflitti familiari però avrebbe un lato diverso.

Andersen descrive che il 43enne è incline ad avere scatti d'ira in queste situazioni. Sebbene rimanga calmo nei confronti della moglie e dei figli, sembra che le tensioni sorgano ripetutamente nel rapporto con il padre, il re Carlo III.

William che fa la voce grossa con il re?

Un ex dipendente vicino al Palazzo descrive episodi specifici: «Quando è frustrato, ricorre a gridare al re». L'insider riferisce di diverse discussioni ad alta voce a cui afferma di aver assistito personalmente.

Queste dichiarazioni forniscono una rara visione delle interazioni private all'interno della famiglia reale.

Il comportamento di William è particolarmente sorprendente. Secondo l'ex collaboratore ha una «voce potente e rimbombante», molto più alta di quella del padre.

Anche all'interno del resto della famiglia ci sarebbero stati conflitti simili: nella sua biografia «Spare – Il minore», il fratello, il principe Harry, descrive di un'accesa discussione sulla moglie.

«Un temperamento come il Vesuvio»

L'autore non vede questo comportamento come isolato, ma fa un parallelo con il monarca. A suo dire lo stesso Carlo aveva «un temperamento come il Vesuvio».

In un libro precedente descrive come il re abbia persino «strappato un lavandino dal muro» per la frustrazione dopo che un gemello era caduto nello scarico.

Questo temperamento è diventato visibile anche in pubblico. Dopo la morte della regina Elisabetta nel 2022, Carlo ha fatto notizia quando si arrabbiato per aver perso una penna.

Il Palazzo non ha ancora commentato le nuove accuse che riguardano William.