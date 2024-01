Schianto con l'aereo, la star Christian Oliver non doveva prendere quel volo

Christian Oliver ha recitato al fianco di star come Cate Blanchett, George Clooney e Tom Cruise. Frank Rumpenhorst/dpa

Christian Oliver e le sue figlie avrebbero dovuto prendere un altro volo, ma ci sono stati degli imprevisti. Un amico regista lo conferma.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attore tedesco Christian Oliver e le sue due figlie Madita (12 anni) e Annik (10 anni) sono morti in un incidente aereo.

Oliver ha lavorato con il regista Nick Lyon prima di Natale e i due si sono sentiti spesso via SMS.

Lyon sostiene che Oliver non doveva volare su questo aereo. Mostra di più

L'attore Christian Oliver (51 anni) e le sue figlie Madita (12 anni) e Annik (10 anni) sono morti in un incidente aereo nei Caraibi.

Secondo il quotidiano tedesco «Bild», Oliver in realtà non doveva volare dall'isola di Bequia con quell'aereo. Lo ha dichiarato il regista Nick Lyon (53 anni), che ha girato un film con Oliver a Los Angeles prima di Natale.

Come afferma Lyon, l'attore aveva una gran voglia di tornare a casa, aveva in programma una festa a Los Angeles: «Ci siamo messaggiati per tutto il tempo, quindi sapevo che la sua partenza sarebbe stata molto stressante. Non avrebbe dovuto volare su quel piccolo aereo. Ma l'American Airlines aveva cancellato il suo volo originale e non avrebbe potuto viaggiare fino a quattro giorni dopo».

Nessuna informazione sull'esperienza di volo del pilota

Lyon continua: «Poi è andato in un agenzia che organizza immersioni sull'isola per cancellare la sua immersione. Il proprietario del ‹Dive Bequia› gli ha detto: ‹Hey, anch'io sono un pilota, posso farti volare›». Si trattava di Bob Sachs, il proprietario del velivolo, anche lui deceduto.

La destinazione era la lontana isola di Santa Lucia, dove i passeggeri avrebbero cambiato aereo.

Sachs aveva ricevuto la licenza per l'aereo Bellanca nel 2022, valida fino al 2029. Non si sa nulla della sua effettiva esperienza di volo.

Come scrive il «Bild», testimoni oculari riferiscono che il motore si è guastato dopo il decollo e il forte vento ha spinto l'aereo in acqua.