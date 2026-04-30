Antonio Zequila (immagine d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

Scintille dopo «Belve»: Antonio Zequila sbotta sui social contro Elena Santarelli e chiama in causa Francesca Fagnani. Tutto per una battuta su un vecchio soprannome che, a quanto pare, non è mai stato digerito.

Hai fretta? blue News riassume per te Antonio Zequila attacca Elena Santarelli dopo l’intervista a «Belve» e chiede a Francesca Fagnani spazio per replicare.

La polemica nasce dal soprannome «Er Mutanda», coniato all'Isola dei Famosi e ritenuto dall’attore lesivo della sua reputazione.

Santarelli difende in tv la battuta con toni ironici, riaccendendo una vecchia tensione ora esplosa anche sui social. Mostra di più

L'attore Antonio Zequila rompe il silenzio dopo le parole della showgirl Elena Santarelli a «Belve».

Con una serie di post pubblicati su Instagram, l'attore si rivolge direttamente alla conduttrice Francesca Fagnani, chiedendo spazio per replicare a quanto detto in trasmissione.

Durante l'intervista, Santarelli è tornata sul soprannome «Er Mutanda», nato nella terza edizione dell'Isola dei Famosi andata in onda nel 2005 e - come da lei stessa rivendicato - coniato proprio in quell'occasione.

Un'etichetta che Zequila ha più volte definito dannosa per la sua reputazione.

Vecchie tensioni mai sopite

Nel suo sfogo social, come riporta «Leggo.it», l'attore parla apertamente di attacchi ripetuti e richiama anche precedenti televisivi: «Prima nell'intervista di Pappalardo sono stato citato e offeso, ieri sera nell'intervista di Elena Santarelli sono stato offeso di nuovo», scrive, chiedendo il diritto di replica «quando si viene offesi in tv o a mezzo stampa».

In un secondo messaggio, dai toni più accesi, Zequila passa all'attacco personale nei confronti della showgirl. Il contenuto viene però successivamente modificato: resta online solo uno screenshot dell'intervista, mentre il testo originale viene rimosso.

La battuta di Santarelli che riaccende il caso

A scatenare la reazione è stato il passaggio di Santarelli nel programma di «Rai 2». Interrogata da Fagnani sul soprannome che ancora oggi accompagna Zequila, la showgirl non fa marcia indietro e difende la battuta.

«Lo dovevo chiamare Mister Cachemire? Stavamo all'Isola dei Famosi…», dice in studio, riferendosi al costume bianco indossato dall'attore durante il reality.

Ironia in studio, polemica fuori

«Con quel tipo di costume o sei un figo o non la metti. Poi addirittura bianca: devi essere importante per portarla», aggiunge Santarelli.

Quando Fagnani sottolinea che Zequila ha più volte parlato di conseguenze negative legate a quel nomignolo, la risposta resta leggera: «Gli chiederò scusa…».

Uno scambio che riapre una tensione vecchia di oltre 20 anni - e che ora si sposta dai reality ai social.