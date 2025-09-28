  1. Clienti privati
Gelosia reale Scintille tra la regina Camilla e la principessa Kate durante la visita di Trump

28.9.2025 - 09:26

Camilla infastidita da Kate Middleton.
Camilla infastidita da Kate Middleton.
Durante l'incontro con Donald Trump a Windsor, la regina consorte Camilla ha difeso il suo ruolo con determinazione, mentre la principessa Kate ha attirato l'attenzione generale, creando tensioni.

Nicolò Forni

28.09.2025, 09:26

28.09.2025, 09:27

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante la visita di Donald Trump a Windsor, Camilla ha chiesto a Kate di spostarsi dopo che la principessa aveva attirato troppo l'attenzione.
  • Secondo fonti citate dall'«Examiner», la regina consorte si sarebbe irritata per la popolarità e la centralità della nuora, percepite come una minaccia al suo ruolo.
  • Nonostante l’intervento della moglie di re Carlo, Kate ha brillato durante la cena con Trump, incarnando l’immagine della futura regina.
Durante la visita di Donald Trump a Windsor, la regina consorte Camilla ha mostrato una ferma difesa del suo ruolo. Kate Middleton, con la sua presenza radiosa, ha catturato l'attenzione generale, oscurando involontariamente la regina. Camilla, però, non ha lasciato correre e ha chiesto alla nuora di farsi da parte con un gesto deciso.

Sebbene la 43enne abbia rispettato l'ordine della regina, ha trovato modo di brillare durante la cena con il presidente americano. Una fonte ha rivelato all'«Examiner» che, nonostante la gentilezza della moglie di re Carlo nei confronti di Kate, la regina è naturalmente territoriale e irritabile.

La narrativa che vede i principi di Galles come infallibili e Kate come il membro più popolare della monarchia la infastidisce.

Regno Unito-USA. Trump a Windsor, Carlo III lo accoglie come un re e mette in piedi un grande show

Regno Unito-USATrump a Windsor, Carlo III lo accoglie come un re e mette in piedi un grande show

Impossibile oscurare il fascino di Kate

Secondo una fonte, la tensione durante la visita di Trump era palpabile. Ogni gesto e pure la scelta dell'abbigliamento sembravano mosse di potere. Kate ha attirato l'attenzione fin dal suo arrivo, cosa che non è piaciuta a Camilla.

Quando la regina ha chiesto a Kate di «spostarsi», la principessa si è sentita messa da parte, nonostante il suo impegno per affermarsi come futuro della monarchia.

L'ordine di Camilla, sebbene perentorio, non ha potuto oscurare il fascino della moglie del principe William. Durante la cena, l'attenzione era tutta su di lei, seduta accanto a Trump e conversando con lui per la maggior parte del tempo.

La principessa del Galles appariva radiosa e rappresentava in tutto e per tutto la futura regina, mentre Camilla, sebbene elegante, non riusciva a dominare la scena. Questo contrasto non è passato inosservato...

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

