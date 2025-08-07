  1. Clienti privati
«Figlio di p...» Scoppia la guerra tra Wanda Nara e Icardi: accuse pesantissime sui social

7.8.2025 - 08:19

Wanda Nara se la prende con Icardi.
Wanda Nara se la prende con Icardi.
Wanda Nara si scaglia contro l'ex marito Mauro Icardi sui social, accusandolo di volerle togliere le figlie e di insinuare che faccia uso di droghe.

Nicolò Forni

07.08.2025, 08:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Wanda Nara accusa Mauro Icardi di volerle sottrarre le figlie e di non pagare il mantenimento pattuito.
  • La showgirl nega ogni accusa di uso di droghe e afferma che le figlie non vogliono vivere con il padre.
  • Nonostante una tregua recente, il conflitto è riesploso mentre Icardi appare sereno con la nuova compagna China Suarez.
Wanda Nara ha espresso la sua rabbia contro Mauro Icardi attraverso i social media, accusandolo di volerle sottrarre le figlie Francesca e Isabella.

Come riferito fra gli altri da tgcom24, la showgirl ha dichiarato che Icardi, insieme alla sua nuova compagna China Suarez, desidera portare le bambine a vivere con loro. Nara ha anche accusato l'ex marito di non pagare il mantenimento per le figlie, nonostante un accordo sembrasse essere stato raggiunto di recente.

In risposta alle accuse di uso di sostanze stupefacenti, Wanda Nara ha negato categoricamente: «Non ho mai fatto uso di droghe, né in passato né ora». Ha sottolineato che l'obiettivo di Icardi sarebbe quello di ottenere l'affido delle bambine: «E questo ti fa ancora più figlio di put…», definendo il comportamento come particolarmente offensivo. Ha aggiunto che le figlie non desiderano vivere con il padre né vederlo.

La questione economica è stata un altro punto di contesa, con Nara che ha affermato che il calciatore non paga da dieci mesi la quota degli alimenti né l'assistenza sanitaria, definendo la situazione una questione di giustizia. Ha concluso il suo sfogo dicendo di essere stanca delle continue accuse e bugie da parte di Icardi.

Che fine ha fatto l'accordo pacifico che era stato raggiunto?

Solo poco tempo fa, sembrava che i due avessero raggiunto un accordo pacifico, con la showgirl che avrebbe dovuto portare le figlie in Turchia dal padre ogni 40 giorni, mentre il bomber avrebbe dovuto provvedere al loro mantenimento. Tuttavia, la tregua è stata di breve durata.

Nel frattempo, Mauro Icardi sembra ignorare le accuse di Wanda Nara, continuando a condividere momenti felici con la sua compagna sui social.

In una recente foto, appare mentre si fa la barba, scattata da China Suarez, accompagnata dalla didascalia «La mia fotografa preferita», a dimostrazione del loro legame forte e affettuoso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

