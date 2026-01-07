  1. Clienti privati
Una svolta inaspettata? Scorta armata e famiglia: ecco perché il 2026 può essere l'anno di Harry e Meghan

fon

7.1.2026

Harry e Meghan presto di nuovo nel Regno Unito?
Imago

Una decisione sulla sicurezza del principe Harry potrebbe riaprire la strada a un riavvicinamento con re Carlo.

Nicolò Forni

07.01.2026, 08:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il Ministero britannico valuta di ripristinare la scorta armata al principe Harry nel Regno Unito.
  • Il Ravec - l'organismo incaricato di stabilire quali membri della famiglia reale e personalità pubbliche abbiano diritto alla protezione - considera il duca di Sussex nuovamente a rischio dopo recenti minacce.
  • Con la protezione garantita, Harry potrebbe tornare a Londra con Meghan e i figli.
Mostra di più

Il 2026 potrebbe aprire uno spiraglio inatteso nei rapporti tra il principe Harry e re Carlo. Una decisione imminente del Ministero dell’Interno britannico rischia infatti di cambiare radicalmente lo scenario.

Secondo quanto riferisce il «Mail on Sunday», il duca di Sussex dovrebbe tornare a beneficiare della scorta armata automatica ogni volta che si trova nel Regno Unito.

Il provvedimento ufficiale è atteso nelle prossime settimane. Stando alle stesse fonti, il Ravec - l'organismo incaricato di stabilire quali membri della famiglia reale e personalità pubbliche abbiano diritto alla protezione - avrebbe rivalutato il profilo di rischio di Harry, riconoscendogli nuovamente il diritto a una tutela statale.

In maggio Harry aveva però incassato una sconfitta legale: un tribunale aveva respinto il suo ricorso contro la decisione del Governo britannico che, nel 2020 e dopo la Megxit, gli aveva tolto la protezione garantita da Scotland Yard.

In quell’occasione il principe aveva parlato di una «manovra di palazzo vecchio stile», lasciando intendere che anche la famiglia reale - consultata regolarmente dal Ravec - avesse avuto un ruolo nella scelta. A settembre, secondo le ricostruzioni, il duca di Sussex aveva scritto direttamente alla ministra dell'Interno Shabana Mahmood chiedendo una revisione del dossier.

Il cambio di rotta

Alla base del possibile cambio di rotta ci sarebbe anche un episodio avvenuto a Londra a settembre. Secondo quanto ricostruito, una donna lo avrebbe perseguitato online con minacce, riuscendo ad avvicinarsi al duca in due diverse occasioni durante eventi pubblici, prima di essere fermata dalla sicurezza privata.

Un episodio che, secondo Harry, dimostrerebbe quanto sia pericoloso viaggiare nel Regno Unito con la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet senza una protezione adeguata.

Se la decisione verrà confermata, la situazione cambierà sensibilmente. Harry tornerebbe a essere protetto automaticamente da agenti armati di Scotland Yard, formati specificamente per la sicurezza dei reali.

Questo renderebbe possibile il ritorno a Londra della sua famiglia: della moglie (qualora lo desiderasse) e i due figli, che non incontrano re Carlo e il resto dei Windsor dal febbraio 2022, in occasione del Giubileo di platino di Elisabetta II.

A quel punto, osservano gli ambienti vicini ai Sussex, non ci sarebbero più ostacoli pratici a una ripresa dei contatti. L'ipotesi di una riconciliazione tornerebbe così concretamente sul tavolo.

«Si tratta ormai solo di una formalità: siamo convinti che la scorta armata sia stata assicurata», afferma una fonte sempre citata dal «Mail on Sunday». «Se si conoscessero le minacce ricevute da Harry e dai suoi figli, sarebbe chiaro perché non abbia voluto portarli nel Regno Unito senza garanzie di sicurezza».

I rappresentanti dei Sussex hanno rifiutato di commentare, così come il governo britannico e Buckingham Palace.

