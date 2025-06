Scott Wolf e Kelley Wolf

Scott Wolf ha chiesto un'ordinanza restrittiva contro l'ex moglie Kelley.

La donna ha mostrato un comportamento erratico nelle settimane successive alla conferma della separazione, avvenuta il 9 giugno. Ha pubblicato su Instagram foto e video sostenendo di essere stata arrestata dalla polizia dello Utah e posta sotto un trattamento psichiatrico involontario.

Scott, 57 anni, e suo fratello Michael Wolf hanno incluso una dichiarazione scritta a supporto della richiesta, presentata il 24 giugno.

L'ex star di «Cinque in famiglia» e Kelley, 48 anni, hanno tre figli insieme: Jackson, 16 anni, Miller, 12, e Lucy, 11.

Il 13 giugno, durante una diretta Instagram dal suo telefono, Kelley ha trasmesso audio e video di se stessa mentre veniva ammanettata e trattenuta dagli agenti di polizia dello Utah. È stata portata in ospedale e rilasciata poco dopo.

Nel video, si sente Kelley dire agli agenti: «È una vergogna. Dovreste vergognarvi, signori. So cosa sto facendo; questo è il mio lavoro. Vergognatevi tutti quanti».

Un rapporto della polizia sull'incidente ha indicato che una donna non identificata aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, affermando di non sentirsi sicura a causa del cognato.

«Seconda volta oggi che la polizia viene chiamata per il cognato, battaglia per il divorzio con il marito, il fratello è a casa, avrebbe dovuto aiutare con i bambini, la chiamante non si sente sicura in casa», recita il rapporto dell'incidente.

Dopo l'alterco con la polizia, Kelley ha pubblicato richieste di denaro per nutrire il suo cane e ha espresso rammarico per essere stata «cancellata» dalla vita quotidiana della sua famiglia.