Luca Barbareschi

Nel nuovo docureality «Se mi lasci non vale» di Rai 2 condotto da Luca Barbareschi, una coppia di attori si infiltra tra i partecipanti per scuotere le dinamiche.

Covermedia

A partire da lunedì 21 ottobre, su Rai 2 debutterà il nuovo docureality «Se mi lasci non vale» condotto da Luca Barbareschi.

La new entry seguirà sette coppie eterosessuali nell'esplorazione delle dinamiche delle loro relazioni sentimentali. Sebbene il format possa ricordare «Temptation Island», la Rai ha chiarito che non si tratta di una copia.

Il focus è sulle relazioni tradizionali tra uomo e donna, come sottolineato dal conduttore, che spiega: «Mi piace essere un po' più ecumenico... nella logica donna-uomo».

Durante la presentazione del programma, Barbareschi ha toccato un tema delicato riferendosi alle coppie «normali» come formate esclusivamente da uomo e donna, dichiarazione che ha subito corretto affermando: «Non è detto che la prossima serie non la facciamo gender-oriented». Un'apertura che lascia spazio all'evoluzione del format in direzioni più inclusive in futuro.

Ecco le coppie

Le coppie protagoniste includono personaggi dalle vite molto diverse, come Clarisse e Alessandro, che si confrontano sulla responsabilità di costruire una famiglia, o Federica e Andrea, che dopo un tradimento cercano di ridefinire la loro relazione.

Si aggiungono alla narrazione anche figure come Michela e Andrea, la cui relazione è minacciata dalla gelosia, e Giulia e Mirko, che lottano per migliorare la loro comunicazione emotiva.

Il format di «Se mi lasci non vale» si concentra su tematiche come la gelosia, il bisogno di dialogo e il bilanciamento tra vita personale e di coppia.

La presenza di Carlotta e Diego, due attori infiltrati, aggiunge un elemento di sorpresa, in quanto il loro compito è innescare dinamiche di confronto tra le coppie reali, mostrando che risolvere i problemi è possibile.

Covermedia