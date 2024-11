Sean Combs

Il rapper è in carcere e in attesa di processo per gravissimi reati tra cui stupro e tratta di esseri umani a scopo sessuale.

Covermedia

Sean «Diddy» Combs è stato accusato di aver tentato di «influenzare una potenziale giuria». Le nuove accuse giungono a distanza di pochi giorni dalla nuova richiesta del rapper di essere rilasciato su cauzione.

I procuratori hanno affermato che il 55enne ha tentato di «eludere il monitoraggio delle forze dell'ordine» e di «influenzare in modo corrotto la deposizione dei testimoni» mentre si trovava dietro le sbarre del Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

Nei documenti del tribunale, ottenuti da People, i procuratori accusano Diddy di aver utilizzato l'accesso telefonico di altri detenuti, di aver sfruttato un «servizio di messaggistica di terze parti non autorizzato» per comunicare con più persone e di aver utilizzato i suoi figli per una «campagna sui social media» in occasione del suo recente compleanno.

«L'imputato ha arruolato i membri della famiglia per pianificare e portare avanti una campagna sui social media in occasione del suo compleanno, con l'intenzione di influenzare la potenziale giuria in questo procedimento penale», si legge nel documento. «Su indicazione curata dall'imputato, i figli hanno pubblicato un video sui rispettivi account social media mentre riuniti festeggiavano il suo compleanno».

Combs avrebbe «monitorato le statistiche» del filmato sui social media e «discusso esplicitamente con la sua famiglia su come garantire che il video avesse l'effetto desiderato sui potenziali membri della giuria in questo caso».

Combs è atteso da un processo per reati gravissimi come stupro e tratta di essere umani a scopo sessuale. Il rapper si è dichiarato innocente per tutti i reati a lui contestati.

