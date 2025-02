Sean 'Diddy' Combs

Il rapper pare fosse a capo di un'organizzazione criminale denominata «Combs Enterprise».

Covermedia Covermedia

Sean 'Diddy' Combs è stato accusato di aver trafficato per scopi sessuali altre due donne.

In una nuova accusa presentata giovedì, i procuratori hanno dettagliato una serie di nuove accuse contro il rapper, reo di aver guidato un gruppo criminale e di aver trafficato a fini sessuali tre donne, due in più rispetto a quelle di cui era stato precedentemente accusato.

Nella nuova disamina, Diddy è accusato di aver usato metodi violenti e di aver persino minacciato di spingere una donna giù da un balcone.

«In più occasioni, Combs ha lanciato sia oggetti che persone, oltre a colpire, trascinare, strangolare e spingere altre persone», sostiene l'accusa. «In un'occasione, Combs ha fatto penzolare una vittima dal balcone di un appartamento».

I procuratori hanno anche accusato Combs di essere a capo di un'organizzazione criminale denominata «Combs Enterprise». I membri del gruppo sono stati accusati di traffico sessuale e di aver viaggiato oltre i confini dello stato per prostituzione, incendio doloso, corruzione e ostruzione alla giustizia.

Il legale del rapper ha risposto con un comunicato stampa: «L'ultimo atto di accusa non contiene nuovi reati. La teoria dell'accusa rimane imperfetta», ha affermato l'avvocato di Combs, Marc Agnifilo. «È stata aggiunta la ridicola teoria secondo cui due delle ex fidanzate del signor Combs non erano affatto fidanzate, ma prostitute».

Combs è detenuto in un carcere di Brooklyn in attesa del processo, previsto per il 5 maggio. Si è dichiarato non colpevole delle accuse di traffico sessuale, associazione a delinquere e sfruttamento per prostituzione.