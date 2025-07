Sean 'Diddy' Combs Covermedia

Il rapper è stato assolto dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere.

Covermedia Covermedia

Sean «Diddy» Combs è stato condannato per favoreggiamento della prostituzione, ma è stato assolto dalle accuse più gravi di racket e traffico sessuale, che avrebbero potuto portarlo a una condanna a vita.

Dopo tre giorni di deliberazioni, la giuria ha dichiarato il rapper 55enne colpevole per trasporto di persone finalizzato alla prostituzione. Tuttavia, Combs è stato assolto dalle accuse di traffico sessuale e di associazione a delinquere, che potevano costargli una condanna a vita.

Anche se è stato scagionato dalle accuse più serie, il creatore di «Last Night» potrebbe comunque affrontare una pena massima di dieci anni di prigione. Durante la lettura del verdetto, secondo l'«Associated Press», Combs ha alzato le mani in segno di preghiera e ha battuto il pugno in segno di vittoria.

Il suo avvocato, Marc Agnifilo, ha chiesto al giudice di permettere al rapper di essere rilasciato su cauzione e tornare nella sua casa in Florida. Tuttavia, l'assistente procuratore degli Stati Uniti Maurene Comey si è opposto alla richiesta, sostenendo che Combs potrebbe violare gli ordini della corte, commettere nuovi crimini o fuggire dalla giustizia prima della sentenza. Il giudice Arun Subramanian ha chiesto a entrambe le parti di inviare le proprie argomentazioni per iscritto.

Mentre veniva condotto fuori dalla sala del tribunale per tornare in custodia, Combs avrebbe detto ai suoi cari che sarebbe «tornato presto a casa».

Combs è detenuto a New York dal suo arresto nel settembre 2024. Le accuse contro di lui sono emerse nel novembre 2023, quando la sua ex-fidanzata, Cassie Ventura, principale testimone del processo, lo ha accusato di abusi sessuali. I due hanno raggiunto un accordo extragiudiziale il giorno successivo. Oltre a queste accuse, Combs sta affrontando anche una serie di cause civili per abusi sessuali, accuse che ha sempre negato.