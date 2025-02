Sean Combs Covermedia

Il rapper e produttore Sean Diddy Combs ha intentato una causa contro NBC Universal, Peacock TV e Ample Entertainment, accusandoli di aver diffuso dichiarazioni false e diffamatorie nel documentario «Diddy: The Making of a Bad Boy».

Sean «Diddy» Combs ha intentato una causa per diffamazione da 100 milioni di dollari (circa 96 milioni di euro) contro NBC Universal, Peacock TV e Ample Entertainment.

La denuncia sostiene che nel documentario «Diddy: The Making of a Bad Boy» siano state pubblicate dichiarazioni diffamatorie.

Presentata mercoledì a New York e riportata da Variety, l'azione legale afferma che le tre società media lo abbiano «falsamente, imprudentemente e con dolo» accusato di omicidi seriali e traffico sessuale, basandosi su affermazioni di Al B. Sure, Rodney Jones (che ha intentato una causa separata contro Combs) e dell'avvocato Ariel Mitchell, oltre ad altre fonti.

Combs chiede un risarcimento per i «gravi danni reputazionali ed economici» causati da quelle che definisce dichiarazioni false e diffamatorie.

«È stato un lavoro estremamente rapido»

Il documentario è stato trasmesso in anteprima su Peacock il 14 gennaio e analizza diverse accuse contro il magnate dell'hip-hop, soffermandosi in particolare sulla presunta implicazione di Combs nella morte della sua ex compagna, Kimberly Porter.

L'avvocato di Combs, Erica Wolff, ha rilasciato una dichiarazione accusando le società media coinvolte di aver «scelto consapevolmente di arricchirsi a spese della verità, della decenza e dei basilari standard del giornalismo professionale».

La denuncia sottolinea inoltre che il produttore esecutivo del documentario, Ari Mark, avrebbe ammesso che il progetto fosse stato realizzato in modo affrettato per competere con altri documentari sullo stesso argomento. Il documento cita una sua dichiarazione: «Non c'era tempo e questo è stato un lavoro estremamente rapido».