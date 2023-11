Diddy

Il rapper è stato accusato di percosse, violenza sessuale e abusi fisici e psicologici dall'ex Cassandra Ventura.

Sean 'Diddy' Combs è stato accusato di stupro e abusi.

Come riportato sui documenti legali, ottenuti da Page Six, la cantante Cassandra Ventura, in arte Cassie, ha denunciato il rapper, colpevole di avere abusato sessualmente di lei durante la loro relazione.

Secondo quanto dichiarato dalla donna, Diddy era «incline a una rabbia incontrollata e spesso picchiava selvaggiamente la signora Ventura» ai tempi della loro frequentazione.

A volte tali manifestazioni di violenza avvenivano al cospetto dello staff di Diddy, ma «nessuno aveva il coraggio di reagire di fronte al loro spaventoso e feroce boss».

Una relazione costellata dalla violenza

Diddy e Ventura si sono conosciuti nel 2005 quando la cantante aveva 19 anni; tra il 2007 e il 2018 i due si sono frequentati a intermittenza. Pare che la star dell’hip hop costringesse la donna a fare sesso con altri uomini a pagamento, abusasse fisicamente di lei e le fornisse delle droghe.

Ventura sarebbe stata persino costretta a portare nella sua borsetta una pistola di Diddy, a dimostrazione della sua «abilità di farle seriamente male». Verso la fine della loro relazione, Diddy si sarebbe introdotto con la forza a casa di lei, per poi violentarla.

La donna non riusciva a nascondersi

«Nel corso degli anni il Sig. Combs ha abusato fisicamente e sessualmente la Sig.ra Ventura, lei più e più volte ha provato a scappare dal controllo che esercitava sulla sua vita», si legge nell’esposto.

«Ma ogni volta che lei si nascondeva, il Sig. Combs, tramite la sua fitta rete di conoscenze, riusciva a trovarla».

In un comunicato, la donna ha aggiunto: «Dopo anni di buio e silenzio, sono finalmente pronta a raccontare la mia storia e a prendere parola a nome mio e a beneficio di altre donne che subiscono violenza e abusi nelle loro relazioni».

Un legale di Diddy ha negato le accuse.

Covermedia