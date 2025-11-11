  1. Clienti privati
Condannato per prostituzione Sean «Diddy» Combs entra in un programma di riabilitazione, con possibile riduzione della pena

11.11.2025 - 11:00

Sean Combs
Sean Combs

Il produttore americano, condannato per reati legati alla prostituzione, ha iniziato un percorso di recupero per abuso di sostanze nel carcere federale di Fort Dix, nel New Jersey. L'iniziativa potrebbe anticipare la sua uscita di circa dodici mesi.

11.11.2025, 11:09

Sean «Diddy» Combs tenta la via della riabilitazione. L'ex magnate della musica è stato ammesso a un programma per la disintossicazione da sostanze stupefacenti che, se completato con successo, potrebbe ridurre la sua condanna fino a un anno.

Come riportato dal «New York Times», Combs – oggi detenuto nel complesso carcerario federale di Fort Dix, nel New Jersey – sta scontando una pena superiore ai quattro anni per reati connessi alla prostituzione.

Considerando il tempo già trascorso in custodia, il Bureau of Prisons indica attualmente la sua data di rilascio per maggio 2028.

Il programma di riabilitazione, che prevede un percorso intensivo di terapia e supporto psicologico, potrebbe tuttavia anticipare quella data. «Combs è impegnato nella sobrietà, concentrato sulla guarigione e vuole dare l'esempio agli altri», ha dichiarato il suo portavoce, Juda Engelmayer.

A casa aveva cocaina, ketamina, MDMA e benzodiazepine

Durante il processo erano emersi dettagli sul consumo di droghe da parte dell'artista, tra cui oppiacei. Le autorità federali, durante la perquisizione della sua villa prima dell'arresto, avevano trovato cocaina, ketamina, pasticche di MDMA e benzodiazepine.

Al momento, Combs condivide una stanza con altri otto detenuti in un'unità che ospita circa 200 persone e lavora nella biblioteca della cappella del carcere.

Nei giorni scorsi TMZ aveva riportato che il rapper era stato sorpreso a bere alcol prodotto in prigione, ma il suo portavoce ha smentito categoricamente la notizia.

Cocktail fai-da-te. Scandalo nel carcere di Fort Dix: Diddy accusato di produrre alcol al suo interno

Cocktail fai-da-teScandalo nel carcere di Fort Dix: Diddy accusato di produrre alcol al suo interno

