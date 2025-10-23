Sean ‘Diddy’ Combs

Un amico di Sean «Diddy» Combs racconta al «Daily Mail» il drammatico episodio avvenuto nel carcere di Brooklyn. Secondo le sue parole, l'aggressione sarebbe stata un avvertimento, non un tentativo di omicidio.

Covermedia Covermedia

Sean «Diddy» Combs ha vissuto un momento da incubo dietro le sbarre del Metropolitan Detention Centre di Brooklyn. Charlucci Finney, suo amico di lunga data, ha raccontato che il rapper si sarebbe svegliato con un coltello puntato alla gola durante la notte.

«Si è svegliato con un coltello alla gola», ha dichiarato Finney al «Daily Mail». «Non so se abbia reagito o se siano intervenute le guardie, so solo che è successo».

Finney, che conosce Combs da anni, ritiene che l'episodio sia stato un atto di intimidazione più che un vero tentativo di omicidio. «Se quell'uomo avesse voluto fargli del male, Sean non sarebbe più qui. Basterebbe un attimo per tagliargli la gola. È stato solo un modo per dirgli: «La prossima volta potresti non essere così fortunato"».

Associazione a delinquere e traffico e coercizione sessuale

Il rapper, noto per brani iconici come «I'll Be Missing You» e per la sua carriera da produttore e imprenditore musicale, si trova in carcere dal settembre 2024 dopo essere stato arrestato con accuse di associazione a delinquere, traffico sessuale e coercizione.

Il processo si è aperto nel maggio 2025 e, due mesi dopo, Combs è stato riconosciuto colpevole di due capi d'imputazione per trasporto a fini di prostituzione. A ottobre è arrivata la condanna: poco più di quattro anni di reclusione (circa 50 mesi).

Finney ha concluso sottolineando la forza d'animo del produttore: «Tutto questo serve solo a intimidirlo. Ma con Sean non funzionerà. Sean viene da Harlem».