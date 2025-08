Sean 'Diddy' Combs

Il mogul della musica, condannato per due capi d'accusa legati al traffico di prostituzione, dovrà attendere la sentenza dietro le sbarre. Il giudice non ha trovato «motivi eccezionali» per concedergli la libertà.

Covermedia Covermedia

Sean «Diddy» Combs non lascerà la prigione prima della sua sentenza. L'icona dell'hip hop, condannata in luglio per due capi d'accusa di trasporto a fini di prostituzione, aveva chiesto la libertà su cauzione in attesa dell'udienza prevista per il 3 ottobre, ma la richiesta è stata respinta.

A stabilirlo è stato il giudice Arun Subramanian, che lunedì ha motivato la decisione con toni netti: «Combs non ha fornito motivi eccezionali per giustificare il rilascio». Secondo il magistrato, Combs non ha presentato elementi sufficienti a escludere il rischio di fuga e il pericolo per la comunità.

Neppure un aumento della cauzione o ulteriori condizioni restrittive avrebbero cambiato il verdetto, dato il «pesante onere della prova» a carico dell'ex re della musica urban.

Il giudice ha inoltre ricordato che, nonostante le lamentele di Combs sulle condizioni del Metropolitan Detention Centre di Brooklyn, la struttura è riuscita finora a garantirgli sicurezza e assistenza, anche in seguito a un episodio di minaccia da parte di un altro detenuto.

La decisione arriva nonostante la lettera di sostegno inviata al tribunale da Virginia «Gina» Huynh – identificata nei documenti come Victim-3 – ex fidanzata del produttore. Una testimonianza che non è bastata a convincere la corte.