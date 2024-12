Sean Penn

L'attore e regista spara a zero sugli Academy Awards da Marrakesh, dove è stato insignito di un premio alla carriera.

Sean Penn critica duramente gli Academy Awards.

L'attore e regista ha attaccato gli organizzatori degli Oscar per avere più volte «limitato le diverse espressioni culturali» durante le cerimonie di premiazione.

«L'Academy ha dimostrato una codardia davvero straordinaria quando si è trattato di far parte del più ampio mondo dell'espressione e, in effetti, ha contribuito in larga parte a limitare l'immaginazione e a limitare notevolmente le diverse espressioni culturali», ha affermato Penn durante una conferenza stampa al Marrakech Film Festival.

La star di «Io sono Sam» ha poi aggiunto: «Non mi emoziono molto per quello che chiameremo Academy Awards, per quello che scelgono», pur citando eccezioni, film indipendenti che hanno onorato la cerimonia come «The Florida Project» di Sean Baker, «I'm Still Here» di Walter Salles o «Emilia Perez», il nuovo film di Jacques Audiard con Selena Gomez.

Penn ha invece elogiato il regista iraniano-danese Ali Abassi e il suo ultimo film «The Apprentice» su Donald Trump, duramente criticato sin dal giorno del suo annuncio.

«È quasi sbalorditivo quanto sia spaventato questo business dei non conformisti quando ottengono un grande film come quello», ha detto Penn a proposito della pellicola con protagonista Sebastian Stan nei panni del presidente eletto. «È incredibile che anche loro possano avere paura come un piccolo deputato repubblicano insignificante».

Durante il festival cinematografico, dove ha ricevuto un premio alla carriera, la star ha incoraggiato i registi a essere «politicamente scorretti».

«In tutto il mondo (c'è) questa richiesta di diversità, ma non diversità di comportamento e non diversità di opinione o linguaggio», ha detto. «Vorrei solo incoraggiare tutti a essere politicamente scorretti quanto il loro cuore desideri e ad impegnarsi nella diversità e a continuare a raccontare delle storie, e sono molto orgoglioso e felice di essere qui».

Covermedia