Secondo un esperto Harry e Meghan sono vicini alla rovina

Mark Borkowski, esperto in gestione delle crisi nelle pubbliche relazioni, afferma che il marchio di Meghan e Harry dovrebbe ridefinirsi, ma che questo sarà molto difficile. Hollywood li sta già criticando. imago/Frank Sorge

Un esperto di pubbliche relazioni britannico prevede che nel 2024 avverrà la caduta di Harry e Meghan. Secondo lui, i Sussex hanno perso ogni simpatia a Hollywood e il loro marchio non può più essere salvato.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il britannico Mark Borkowski, esperto in gestione delle crisi nelle pubbliche relazioni, Harry e Meghan sono sull'orlo della rovina.

Dopo le polemiche suscitate dal libro scandalo di Omid Scobie «Endgame», Hollywood ne ha finalmente abbastanza dei due reali espatriati.

Borkowski prevede che il 2024 sarà un anno difficile per i Sussex. Mostra di più

Il 2023 è già stato un anno duro per Harry e Meghan. Diversi scandali hanno scosso Buckingham Palace, allargando la frattura tra il principe Harry e suo padre, re Carlo III.

Anche il 2024 sembra non promettere nulla di buono per i Sussex. Il britannico Mark Borkowski, esperto in gestione delle crisi nelle pubbliche relazioni, ritiene che il libro «Endgame» di Omid Scobie abbia provocato un «ritorno di fiamma spettacolare» nei confronti di re Carlo III e dell'intera famiglia.

Pensa inoltre che il clamore suscitato dalla traduzione olandese sia «chiaramente una trovata pubblicitaria». L'autore del libro, invece, lo ha sempre negato.

Nella pubblicazione, Scobie lancia diverse accuse contro la Royal Family. In una bozza spedita in Olanda avrebbe addirittura fatto i nomi dei membri della famiglia reale «razzisti».

Il rilancio dell'immagine di Meghan «non funzionerà»

Meghan ha firmato un nuovo contratto con l'agenzia di talenti WME. L'obiettivo è quello di aiutarla a riconquistare un posto a Hollywood.

Ma WME potrebbe prendere in considerazione la possibilità di annullare il contratto dopo meno di sei mesi. Borkowski vede segnali che indicano che la «macchina di Hollywood» ne ha «probabilmente abbastanza».

L'esperto britannico ha dichiarato al Daily Mail: «Qualcosa sta iniziando a sciogliersi nel cuore di Meghan e Harry. Penso che il 2024 sarà un terremoto, perché faranno qualcosa per riprendersi e trovare una nuova tattica positiva o perché sarà la rovina del loro marchio».

«Può andare solo in uno o due modi. Non può rimanere così com'è ora. Perché è chiaro che non funziona», ha aggiunto.

Verso il crollo dei Sussex?

Borkowski sostiene che l'anno prossimo il «marchio» dei Sussex potrebbe essere «finito», perché è visto in modo troppo negativo.

Questo è dovuto in parte al dignitoso silenzio della famiglia reale di fronte ai «continui» attacchi della coppia e dei loro alleati.