CinemaSelena Gomez debutta alla regia e firma la première di «Wizards Beyond Waverly Place»
Covermedia
4.4.2026 - 13:00
L'attrice dirigerà il primo episodio della stagione finale, in produzione imminente.
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04.04.2026, 13:00
04.04.2026, 13:36
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Selena Gomez dirige la première di «Wizards Beyond Waverly Place» e debutta alla regia.
L'annuncio arriva dai produttori di Disney Channel, che le affidano il primo episodio della terza e ultima stagione del sequel, concepita come evento in quattro parti e pronta a entrare in produzione dalla prossima settimana. Si tratta del primo incarico ufficiale dietro la macchina da presa per la star statunitense.
La protagonista di «Wizards of Waverly Place» tornerà anche davanti alla camera, riprendendo il ruolo di Alex Russo in più episodi. Il sequel, «Wizards Beyond Waverly Place», ha debuttato nel 2024 riportando in scena Justin Russo, interpretato da David Henrie, e ampliando l'universo narrativo con nuovi personaggi.
Secondo la sinossi ufficiale, «Billie – ancora scossa per aver perso Alex alla fine della seconda stagione – scopre che l'unico modo per salvare sua madre è riunirsi con il padre scomparso». La ricerca porterà la famiglia a ricompattarsi fino a capire che «il loro potere combinato è l'unico modo per sconfiggere il male che li minaccia».
La protagonista di «Only Murders in the Building» non ha commentato la notizia, ma ha condiviso il trailer della nuova stagione sui social, mentre le riprese dell'evento finale partiranno nei prossimi giorni.