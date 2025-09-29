  1. Clienti privati
In California Per Selena Gomez e Benny Blanco nozze da sogno con ospiti vip

Covermedia

29.9.2025 - 11:10

Benny Blanco & Selena Gomez
Benny Blanco & Selena Gomez

La coppia si è sposata in California con abiti Ralph Lauren, dettagli romantici e amici celebri. Taylor Swift tra le protagoniste della serata, tra discorsi emozionanti e brindisi esclusivi.

Covermedia

29.09.2025, 11:10

29.09.2025, 11:16

Selena Gomez e Benny Blanco hanno detto «sì» in una cerimonia intima e spettacolare a Santa Barbara, California. La notizia è stata annunciata via Instagram con un carosello di foto e la semplice didascalia: «9.27.25».

Gli scatti mostrano gli sposi mano nella mano, abbracciati, con il bouquet bianco di Selena e le fedi al dito. La popstar indossava un abito Ralph Lauren con corpetto a collo alto, dettagli floreali e schiena scoperta, mentre Blanco ha scelto un classico smoking nero con papillon.

La sicurezza era massima per proteggere gli ospiti A-list. Tra questi, Taylor Swift ha catturato tutti gli sguardi: discorso commovente, brindisi e sorrisi condivisi con la sposa. Anche Ed Sheeran era presente, mentre la sera precedente Steve Martin e Martin Short avevano animato la cena di prova con il loro divertente discorso.

Poco dopo le 23:30, Swift ha lasciato la cerimonia a bordo del suo convoglio di tre auto verso l'aeroporto di Santa Barbara, da dove è partita con un jet privato per Missouri City per sostenere il fidanzato Travis Kelce durante la partita di football.

«La coppia più fantastica che conosca»

La mamma di Selena, Mandy Teefey, ha commentato su Instagram: «È stato come vivere una favola, e vedere mio padre accompagnarla all'altare è stato commovente».

Ha definito gli sposi «la coppia più fantastica che conosca» e ha concluso con un messaggio pieno di affetto: «Assolutamente perfetto! Tutto il mio amore alla mia bellissima figlia @selenagomez e al miglior genero @itsbennyblanco».

La storia d'amore tra Gomez e Blanco è iniziata nel 2015 durante una collaborazione professionale per l'album Revival. La coppia ha confermato la relazione a dicembre 2023 e si è fidanzata un anno dopo, nel dicembre 2024, culminando in queste nozze da sogno.

