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Tra diagnosi ed errori Selena Gomez e il disturbo bipolare: «Ho momenti di mania»

Covermedia

31.3.2026 - 13:00

Selena Gomez
Selena Gomez
Covermedia

L'attrice e cantante racconta il suo percorso tra diagnosi, errori e consapevolezza.

Covermedia

31.03.2026, 13:00

31.03.2026, 13:12

Selena Gomez torna a parlare di salute mentale, condividendo nuovi dettagli sulla diagnosi di disturbo bipolare.

Nel podcast «Friends Keep Secrets», l'artista ripercorre il momento in cui ha iniziato a capire che qualcosa non andava, rispondendo anche a una domanda del marito e musicista Benny Blanco.

«Sapevo che qualcosa non andava, ma credo di aver ricevuto diagnosi sbagliate», ha spiegato. «Penso che le persone facessero solo supposizioni, e io mi rivolgevo a diversi terapeuti».

La star di «Only Murders in the Building» aveva annunciato la diagnosi nel 2020, descrivendola in seguito come un momento di sollievo.

«Sono anche orgogliosa di dire che ho momenti di mania», ha aggiunto. «Non me ne vergogno affatto, perché riesco a riconoscerli un po' più velocemente».

Gomez ha sottolineato anche l'importanza del supporto del partner: «È utile avere accanto qualcuno che capisca... e sappia starti vicino».

Da allora, l'artista vive in modo più libero. «L'ipocrisia di chi giudica chi va in terapia, o semplicemente non la comprende, è che non è fatta per tutti», ha detto. «Per me, invece, è stata la chiave per capire perché reagivo in quel modo, perché gli altri riuscivano ad andare avanti più velocemente e io no».

«Agivo per paura, per amore, per passione. Era tutto incoerente. Era caotico», ha concluso.

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