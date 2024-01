Selena Gomez

La star vorrebbe dedicarsi a tempo pieno alla recitazione.

Selena Gomez sta considerando l’ipotesi di ritirarsi dal mondo della musica.

In un nuovo episodio del podcast «Smartless», la star di «Only Murders in The Building» ha dichiarato di volersi dedicare a tempo pieno alla recitazione, rinunciando così alla sua carriera da popstar.

«Quando ho iniziato mi divertivo tanto con la musica e anche i tour erano molto divertenti. Ma durante le riprese del mio tv show (I Maghi di Waverly), ho capito che recitare era l’altra mia grande passione. Ma più vado avanti con gli anni e più penso che vorrei trovare qualcosa con cui sistemarmi», ha confidato ai conduttori Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes.

«Potrei fare un altro album e poi probabilmente opterei per la recitazione», ha aggiunto.

Selena non aveva mai pensato di diventare una cantante: fu infatti la Disney a chiederle di registrare un album dopo il grande successo della colonna sonora de «I Maghi di Waverly», andato in onda tra il 2007 e il 2012.

«Ho sempre sognato di fare l’attrice e non intendevo diventare una cantante a tempo pieno, poi apparentemente il mio hobby si è trasformato in qualcos’altro», ha confessato. «Non mi ritengo la migliore delle cantanti, ma so come raccontare delle storie e riuscire a fare delle canzoni».

Covermedia