Selena Gomez Covermedia

La proposta di matrimonio da parte del produttore musicale era arrivata lo scorso dicembre.

Covermedia Covermedia

Svolta nella vita privata di Selena Gomez.

La cantante e attrice 32enne e il produttore musicale 37enne si diranno sì a Montecito, in California, il prossimo settembre. Stando a quanto riporta la stampa internazionale, sarà un matrimonio intimo, celebrato solo con la famiglia e gli amici più stretti, tra i quali figurano molte celebrità di Hollywood. A quanto pare gli inviti per le nozze sono stati già spediti e «a tutti gli invitati è stato chiesto di portare con sé dei bagagli per trascorrere il fine settimana a Montecito».

Alla cerimonia non mancherà la storica amica della sposa, Taylor Swift, col fidanzato, il giocatore di football americano, Travis Kelce. Pare che la scelta della data delle nozze non sia stata per niente facile, anche per via della fitta agenda della Swift.

«Selena non sta organizzando il suo matrimonio per accontentare Taylor», ha spifferato al Daily Mail un insider, «ma vorrebbe che fosse presente e le piacerebbe molto che presenziasse alle nozze con Travis».

Selena Gomez e Benny Blanco si sono conosciuti grazie alla musica nel 2019 ma la passione tra loro è esplosa solo nel 2023.

«Lui è assolutamente tutto nel mio cuore», ha detto qualche tempo fa l'ex stellina Disney, aggiungendo: «È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata».