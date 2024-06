Selvaggia Lucarelli

L'opinionista critica con veemenza la coppia accusando lui di ostentazione e lei di superficialità.

I commenti arrivano in seguito alla pubblicazione del suo ultimo libro, «Il vaso di pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez», nel quale la Lucarelli esplora in profondità non solo le iniziative benefiche di Chiara Ferragni, ma anche altri aspetti meno lusinghieri della vita della coppia.

Parlando di Fedez, Lucarelli non ha usato mezzi termini: «Dal punto di vista reputazionale, quello che sta facendo Fedez oggi è totalmente sbagliato: è uno sbruffone che vuole recitare la parte, che ti sbatte in faccia i suoi beni di lusso, la Ferrari, le serate con gli amici... non so dove voglia andare. Probabilmente è stato così tanto compresso (nel matrimonio con la Ferragni, ndr) che a un certo punto è partito».

Sul fronte di Chiara Ferragni, la sua delusione è palpabile: «Con la Ferragni farei una chiacchierata. Da lei mi aspettavo più maturità umana e professionale, dopo il video di scuse e il milione donato. La madre a capo di una sua società? Speravo che avesse capito che non ha bisogno di consenso zuccheroso della famiglia, ma di esperienza. La crisi rischia di essere irreparabile».

Rivelate anche tensioni personali con Fedez legate alla comunicazione sulla beneficenza

Lucarelli ha anche rivelato tensioni personali con Fedez legate alla loro comunicazione su temi di beneficenza: «Lui aveva partecipato a un'iniziativa di beneficenza e io l'ho chiamato per parlarne perché non mi sembrava molto trasparente. Gli ho detto che sta aiutando una persona di cui non conosce la storia. Lui continuava a dire che sapeva tutto, ma io l'ho smascherato: gli ho chiesto di raccontarmi cosa era successo e lui non sapeva nulla, poco e niente. Era preoccupatissimo che io raccontassi questa storia. Lui non chiedeva scusa per non aver approfondito la vicenda, ma mi diceva: «Ecco io lo so che adesso tu distruggi la mia reputazione e racconti questa cosa"».

Lucarelli non nasconde la sua preferenza per Chiara quando confronta i due: «Tra Chiara Ferragni e Fedez, penso che la più recuperabile sia lei, quindi non mi piacerebbe una chiacchierata con lui, non sarebbe interessante perché lui è troppo avvitato su se stesso, non ha capacità di ascolto. Lei la vedo più sprovveduta di strumenti, forse meno intelligente, senza insulto, però probabilmente più umana».

