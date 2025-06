Selvaggia Lucarelli: «Altro che concerti sold out, biglietti svenduti per salvare la faccia»

Selvaggia Lucarelli

La giornalista smonta il castello di carta della musica live italiana.

Covermedia

Nel suo ultimo reportage, Selvaggia Lucarelli punta il dito su un sistema che fa acqua da tutte le parti: palazzetti che si dicono esauriti, ma non lo sono, biglietti svenduti per salvare la faccia, artisti lanciati in tour senza domanda reale e finiti in perdita.

«I biglietti a 10 euro o i tour cancellati sono solo alcune avvisaglie di un problema più vasto. Quello di un sistema che spesso illude i cantanti di guadagnare un sacco di soldi. Indebitandoli», scrive la giornalista nella sua newsletter, raccogliendo le testimonianze – rigorosamente anonime – di chi lavora nel settore.

La pressione delle major e la corsa al numero (di visualizzazioni, di follower, di date in calendario) spingono persino gli emergenti a riempire location fuori scala. Quando i biglietti non si vendono, lo spettacolo si ridimensiona. O salta.

La vera bomba? Quella sullo streaming

Ma la vera bomba arriva parlando di streaming: «Oggi cento milioni di ascolti online – un numero che solo pochi grandi nomi del panorama musicale italiano riescono a mettere insieme – fruttano alla casa discografica circa 350.000 euro lordi, dei quali tra gli 80 e i 90 mila andranno poi all'artista».

E la conclusione è lapidaria: «Il successo di una canzone, anche il più cristallino, dal punto di vista discografico non ha più nessuna ricaduta economica».

Dopo l'allarme di Federico Zampaglione, arriva dunque la conferma documentata. E con nomi: Elodie è una delle artiste che, secondo la Lucarelli, si sarebbe ritrovata in perdita.

Il quadro è chiaro: il mondo della musica live in Italia vive di apparenze, tra cartelli «sold out» messi per finta, cachet gonfiati, e artisti che pagano di tasca propria la messa in scena del proprio successo. Ma dietro la facciata, spesso, c'è solo un grande buco. E nemmeno troppo nero.