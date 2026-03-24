Reality internazionaleSelvaggia Lucarelli sbarca su Netflix con «Too Hot to Handle»
Covermedia
24.3.2026 - 11:00
La giornalista debutta alla conduzione del reality internazionale nella versione italiana prossimamente in uscita.
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24.03.2026, 11:00
24.03.2026, 11:22
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Il passaggio alla conduzione della versione italiana di «Too Hot to Handle» segna un'evoluzione nel percorso di Selvaggia Lucarelli, da anni presenza stabile tra carta stampata, televisione e piattaforme digitali.
Il format, già consolidato a livello globale, arriva in Italia con un impianto che mette al centro relazioni, tensioni e dinamiche comportamentali, ambito su cui si è costruita nel tempo una riconoscibilità precisa.
La firma de Il Fatto Quotidiano affronta questa nuova esperienza senza modificare il proprio posizionamento. In un'intervista riportata da Leggo ha dichiarato: «Non cerco approvazione», ribadendo una linea coerente con un percorso professionale basato sull'autonomia di giudizio e su un linguaggio diretto, spesso fuori dagli schemi della televisione generalista. Una dichiarazione che definisce anche il tono con cui si confronterà con un format internazionale frequentemente al centro del dibattito per i suoi contenuti espliciti.
Il passaggio al reality non rappresenta una cesura, ma un'estensione naturale di un lavoro costruito sull'osservazione dei comportamenti e sulla lettura critica del contemporaneo. La conduzione richiederà un equilibrio tra ritmo narrativo e capacità di interpretazione, evitando una gestione esclusivamente spettacolare e mantenendo una cifra riconoscibile anche nel contesto dell'intrattenimento streaming.
La produzione italiana di «Too Hot to Handle» per Netflix è attualmente in fase di sviluppo e sarà distribuita nei prossimi mesi sulla piattaforma, segnando l'ingresso ufficiale della giornalista nella conduzione di un format globale e l'avvio di una nuova fase nel suo percorso televisivo.