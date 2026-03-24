  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Reality internazionale Selvaggia Lucarelli sbarca su Netflix con «Too Hot to Handle»

Covermedia

24.3.2026 - 11:00

Selvaggia Lucarelli
Selvaggia Lucarelli
Covermedia

La giornalista debutta alla conduzione del reality internazionale nella versione italiana prossimamente in uscita.

Covermedia

24.03.2026, 11:00

24.03.2026, 11:22

Il passaggio alla conduzione della versione italiana di «Too Hot to Handle» segna un'evoluzione nel percorso di Selvaggia Lucarelli, da anni presenza stabile tra carta stampata, televisione e piattaforme digitali.

Il format, già consolidato a livello globale, arriva in Italia con un impianto che mette al centro relazioni, tensioni e dinamiche comportamentali, ambito su cui si è costruita nel tempo una riconoscibilità precisa.

La firma de Il Fatto Quotidiano affronta questa nuova esperienza senza modificare il proprio posizionamento. In un'intervista riportata da Leggo ha dichiarato: «Non cerco approvazione», ribadendo una linea coerente con un percorso professionale basato sull'autonomia di giudizio e su un linguaggio diretto, spesso fuori dagli schemi della televisione generalista. Una dichiarazione che definisce anche il tono con cui si confronterà con un format internazionale frequentemente al centro del dibattito per i suoi contenuti espliciti.

Il passaggio al reality non rappresenta una cesura, ma un'estensione naturale di un lavoro costruito sull'osservazione dei comportamenti e sulla lettura critica del contemporaneo. La conduzione richiederà un equilibrio tra ritmo narrativo e capacità di interpretazione, evitando una gestione esclusivamente spettacolare e mantenendo una cifra riconoscibile anche nel contesto dell'intrattenimento streaming.

La produzione italiana di «Too Hot to Handle» per Netflix è attualmente in fase di sviluppo e sarà distribuita nei prossimi mesi sulla piattaforma, segnando l'ingresso ufficiale della giornalista nella conduzione di un format globale e l'avvio di una nuova fase nel suo percorso televisivo.

I più letti

Odermatt fuori a Hafjell: la Coppa di gigante gli sfugge di mano?
Caos sui mercati azionari: cosa consigliano di fare gli esperti?
Ecco il video del postino che spinge a terra un bambino di 4 anni e se ne va
Tre ondate di missili dall'Iran, 4 feriti a Tel Aviv - Gli USA valutano il presidente del Parlamento iraniano come potenziale leader
Pausini ha rivelato in anticipo a Sal Da Vinci d'aver vinto? «No, ecco cosa mi ha detto»

Altre notizie

Dopo la malattia. Céline Dion torna sul palco: concerti a Parigi in arrivo

Dopo la malattiaCéline Dion torna sul palco: concerti a Parigi in arrivo

Aggressione sessuale. Bill Cosby colpevole: maxi risarcimento da 18 milioni alla vittima

Aggressione sessualeBill Cosby colpevole: maxi risarcimento da 18 milioni alla vittima

Talent show di Sky. Verso un addio di peso nella giuria di X Factor 2026, ecco chi intende lasciare

Talent show di SkyVerso un addio di peso nella giuria di X Factor 2026, ecco chi intende lasciare