Selvaggia Lucarelli

La giornalista spiega la scelta alla vigilia della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Covermedia Covermedia

La presenza di Selvaggia Lucarelli nel nuovo «Grande Fratello Vip» ha sorpreso molti osservatori televisivi.

Giornalista, scrittrice e commentatrice tra le più riconoscibili del panorama mediatico italiano, negli anni ha costruito la propria immagine pubblica soprattutto attraverso l'analisi critica dei fenomeni televisivi e della cultura pop.

Per questo la decisione di entrare nel reality di Canale 5 come opinionista nella prossima edizione guidata da Ilary Blasi ha subito attirato curiosità e interrogativi.

«Sì, ho accettato di fare l'opinionista al GF Vip»

A chiarire le ragioni è stata la stessa firma del «Fatto Quotidiano», che nella sua newsletter ha raccontato come la trattativa sia stata accompagnata per mesi da indiscrezioni e ricostruzioni fantasiose.

Con il consueto tono ironico ha scritto: «Dopo mesi di chiacchiere, pettegolezzi e fanta-trattative che a tratti mi hanno fatta sentire Ronaldo in procinto di andare a giocare in Arabia Saudita, alla fine sì, ho accettato di fare l'opinionista al Gf Vip».

Il rapporto con il reality non nasce però oggi. Già ai tempi della prima edizione del «Grande Fratello», andata in onda nel 2000, la giornalista aveva osservato con attenzione il fenomeno mediatico del programma, arrivando persino a ispirarsi al format per uno spettacolo teatrale satirico scritto insieme a Max Giusti.

Nuova stagione al via il 17 marzo

La nuova stagione del «Grande Fratello Vip» dovrebbe debuttare il 17 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e un cast ancora in via di definizione.

In studio, accanto alla conduttrice, la Lucarelli commenterà le dinamiche della casa più spiata d'Italia nel ruolo di opinionista.