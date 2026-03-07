L'italiana Senhit feat. Boy George (coautore della canzone, produttore e con un «cameo» vocale) ha vinto la finale del San Marino Song contest 2026 con il brano «Superstar». Sarà dunque lei a rappresentare la Repubblica indipendente all'Eurovision Song Contest in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna.

Keystone-SDA SDA

Nella finale, condotta in diretta da Simona Ventura (anche direttrice creativa) nel teatro Nuovo di Dogana a San Marino, il vincitore è stato scelto da una giuria presieduta da Federica Gentile e composta da Roberto Sergio (direttore Generale della Rai e di Rtv San Marino che organizza la manifestazione), Mario Andrea Ettorre direttore Marketing Siae, i musicisti Massimo Zanotti e Beppe D'Onghia.

C'erano in gara 21 finalisti (dieci usciti dalle semifinali, 10 big entrati con le wild card più un concorrente sammarinese) che rappresentavano 14 Paesi.

Stando ai voti della giuria si è classificata seconda Kelly Joyce (Francia) con «Oh La La»; terzo Paolo Belli con «Bellissim»a e quarte ex aequo Maya Azucena (Stati Uniti) con «My Sin» e Inis Neziri con «Aurora» (Albania).

Assegnati, fra gli altri, anche il premio della giuria di qualità (composta da Morgan, Iva Zanicchi e Red Ronnie), andato a Dolcenera che, con «My love», ha vinto anche il premo Siae, mentre il premio della stampa 'Ludovico Di Meo' l'ha vinto il duo di artiste italiane Pellegrina Pibigas con «Il giorno che».

Ospiti della serata Elettra Lamborghini, Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio, il quale che ha ricevuto anche un premio per il suo percorso artistico.