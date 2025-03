Lo stilista Duran Lantink ha mandato in passerella un modello otticamente maschile con un seno femminile alla Settimana della moda di Parigi. IMAGO/Bestimage

C'era molta pelle nuda sulla passerella dello stilista olandese Duran Lantink. A Parigi, i suoi modelli alla Settimana della Moda hanno indossato seni XXL e un torso maschile insanguinato come top.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo stilista Duran Lantink ha fatto scalpore alla Settimana della Moda di Parigi con la sua sfilata in cui un modello indossava un seno femminile come top e un'altra un torso maschile.

L'insolito look ha scatenato discussioni sui social media. Molti si sono chiesti se questo sia moda.

Oltre ai top audaci, lo stilista ha mostrato anche tagli che esponevano un sedere nudo. Mostra di più

I suoi ospiti sono rimasti scioccati quando un modello maschile ha indossato un seno femminile come top alla sfilata dello stilista olandese Duran Lantink a Parigi. «Invidia per la coppa D», ha scherzato Alex White, direttore della moda della rivista «Elle», più tardi su Instagram.

Mentre il modello Chandler Frye ha sfilato nell'ufficio open space della sfilata con un seno finto - che ha dato un tocco ancora più assurdo al tutto - la sua collega Mica Argañaraz era vestita con un top da uomo. Tutto è stato mescolato.

Gli spettatori e gli appassionati di moda sono rimasti sconvolti. Sui social media si è scatenata un'accesa discussione. Qualcuno ha chiesto se questa potesse essere definita moda. «Le drag queen indossano top simili sotto i loro abiti. Dov'è il look? Dov'è la creatività?», ha postato un utente su Instagram.

Molti si chiedono quale messaggio stia cercando di trasmettere l'olandese. Lantink non ha commentato nello specifico. Non lo fa mai.

Il suo marchio di fabbrica è creare qualcosa di nuovo da qualcosa di vecchio. Il designer non butta via nulla, ma crea abiti creativi da qualcosa che già esiste. In un'intervista ha dichiarato: «La gente mi chiama designer, stilista, artista, upcycler. Non mi interessa, purché possa fare ciò che voglio».

Resta da vedere se le sue creazioni "prêt-à-porter" per la collezione autunno/inverno siano adatte ad essere indossate tutti i giorni. I pezzi sono sicuramente creativi.

I jeans non coprono il sedere

Ma il top con busto e il top con seno maschile non erano sufficienti. La sfilata di Blüttel, disegnata da Lantink, è andata oltre.

Se osservate da dietro, le modelle rivelavano il loro sedere nudo, con pantaloni a vita bassa o jeans aperti che lasciavano intravedere la loro pelle.

Oltre a molta pelle, erano presenti anche motivi animalier. Lo rivela anche il nome della sfilata, «Duranimal», che ha fatto il giro del web.

In un'intervista a «WWD», lo stilista ha detto della sua collezione polarizzante: «Si tratta di cosplay, di giocare con il cattivo gusto, di forma. Ogni stagione cerchiamo di sorprenderci trasformando un pezzo classico in qualcosa che riteniamo interessante».