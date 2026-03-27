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Danni dei social sui giovani Sentenza storica contro Meta e YouTube, Harry e Meghan parlano di «resa dei conti»

fon

27.3.2026

Harry e Meghan.
Harry e Meghan.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Una storica sentenza negli Stati Uniti mette sotto accusa i social network: Meta e YouTube ritenuti responsabili dei danni psicologici sui più giovani. Harry e Meghan parlano di una «resa dei conti».

Nicolò Forni

27.03.2026, 15:38

27.03.2026, 15:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un tribunale di Los Angeles condanna Meta e YouTube per i danni psicologici causati ai giovani utenti.
  • Harry e Meghan esultano: «È un punto di svolta, le piattaforme sapevano».
  • Maxi risarcimenti e nuove sentenze negli USA potrebbero cambiare le regole del settore.
Mostra di più

Nelle ultime ore Meta e Google (per YouTube) sono state condannate da un tribunale di Los Angeles per aver contribuito a creare dipendenza e problemi psicologici tra gli utenti più giovani, in particolare bambini e adolescenti.

Una decisione che tocca da vicino anche Meghan Markle e il principe Harry, da tempo impegnati sul tema dei rischi legati ai social.

In una nota pubblicata sul loro sito, i due parlano di un «campanello d'allarme globale», sottolineando come per la prima volta una giuria abbia riconosciuto in modo chiaro che il design delle piattaforme può causare danni concreti e che le aziende ne fossero consapevoli.

Intervistati da «People», i duchi di Sussex hanno definito il verdetto «una resa dei conti», evidenziando come per anni le famiglie abbiano pagato il prezzo di strumenti pensati senza tutela per i più giovani. «Oggi si è creato un precedente», hanno aggiunto, esprimendo solidarietà a chi ha portato avanti la battaglia.

Risarcimento di 3 milioni di dollari

La sentenza arriva dopo la denuncia di Kaley G.M., oggi 20enne, che insieme alla madre ha accusato i colossi della Silicon Valley di averla spinta fin dall’infanzia a un uso compulsivo dei social, a causa di algoritmi progettati per trattenere gli utenti.

La giovane riceverà un risarcimento di 3 milioni di dollari (di cui il 70% a carico di Meta).

Una vittoria che potrebbe avere conseguenze importanti per il settore, anche perché segue di poche ore un’altra condanna negli Stati Uniti: in New Mexico, Meta dovrà pagare 375 milioni di dollari per non aver protetto adeguatamente i minori da predatori online, pur essendo a conoscenza delle vulnerabilità delle proprie piattaforme.

La battaglia di Harry e Meghan

Harry e Meghan continuano a portare avanti la loro battaglia attraverso la fondazione Archewell e iniziative come Parents’ Network, che supporta le famiglie colpite dagli effetti dei social.

Tra queste, anche un’installazione presentata a New York con 50 smartphone, ognuno dedicato a un giovane la cui vita è stata segnata tragicamente dall’uso delle piattaforme.

Dopo aver incontrato a febbraio 2026 alcune famiglie coinvolte nelle cause legali, il principe Harry è tornato a ringraziare chi si è esposto.

La coppia ha definito i due verdetti «vittorie storiche», ribadendo un punto chiave: il problema non è l’educazione dei figli, ma il funzionamento stesso dei prodotti digitali, progettati - secondo loro - per massimizzare il coinvolgimento più che la sicurezza.

Meta e YouTube hanno però contestato la decisione di Los Angeles e stanno valutando ulteriori azioni legali. Una portavoce di Meta ha ricordato che «la salute mentale degli adolescenti è una questione complessa, che non può essere attribuita a una singola app».

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