Cinema «Sentimental Value» trionfa agli European Film Awards: cinque premi e corsa all'Oscar

Covermedia

19.1.2026 - 09:50

Sentimental Value
Sentimental Value

Dominio a Berlino per il film norvegese, che conquista i principali riconoscimenti della serata. Premi a regia, sceneggiatura e interpretazioni, mentre il successo rafforza la sua candidatura agli Academy Awards.

Covermedia

19.01.2026, 09:50

19.01.2026, 09:59

«Sentimental Value» domina gli European Film Awards e si afferma come il grande vincitore della cerimonia di sabato a Berlino.

Il film norvegese conquista cinque dei premi più prestigiosi, imponendosi nettamente sulla concorrenza e confermandosi tra i titoli europei più forti della stagione.

L'opera diretta da Joachim Trier si aggiudica i riconoscimenti per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura, oltre ai premi per le interpretazioni principali: miglior attore a Stellan Skarsgård e miglior attrice a Renate Reinsve. A completare il palmarès arriva anche il premio per la miglior colonna sonora.

Nel ritirare il riconoscimento per miglior film, Trier sottolinea il valore collettivo dell'esperienza cinematografica: «Insieme a sconosciuti possiamo ridere e piangere al cinema». Poi lancia un appello che va oltre la serata di gala: «È anche una richiesta di continuare a tenere vivo il cinema, perché è un luogo in cui molti di noi sono cresciuti e hanno imparato cosa significa essere umani».

Il film racconta la storia di un regista anziano che tenta di coinvolgere la figlia, dalla quale è emotivamente distante, nel suo ultimo progetto. Un racconto intimo e metacinematografico che ha convinto giurie e critica, trasformando «Sentimental Value» in uno dei candidati più solidi nella corsa agli Oscar, con la cerimonia degli Academy Awards prevista a marzo.

Il trionfo agli European Film Awards si inserisce in un percorso già segnato da importanti riconoscimenti. Il film ha vinto il Grand Prix a Cannes lo scorso anno, mentre Skarsgård ha ottenuto il Golden Globe 2026 come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione.

Serata positiva anche per il cinema spagnolo: il road movie-thriller «Sirat», diretto da Oliver Laxe, chiude la cerimonia con cinque premi. Ma a Berlino è «Sentimental Value» a lasciare l'impronta più profonda, imponendosi come uno dei film europei dell'anno e rafforzando le sue ambizioni internazionali.

