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ecco a chi s'è ispirata Serena Bortone parla del suo libro: «Le dirimpettaie» nasce da tre donne reali

Covermedia

28.5.2026 - 16:30

Serena Bortone
Serena Bortone

Le protagoniste del romanzo pubblicato da Rizzoli sono ispirate a tre amiche della madre della conduttrice.

Covermedia

28.05.2026, 16:30

28.05.2026, 16:39

Serena Bortone racconta a «Tv Sorrisi e Canzoni» l'origine reale di «Le dirimpettaie»: Tina, Gabriella e Maria nascono da tre amiche di sua madre conosciute durante l'infanzia.

La conduttrice lega direttamente il libro ai racconti ascoltati in famiglia e alle donne che hanno attraversato decenni di cambiamenti sociali tra matrimoni infelici, desiderio di indipendenza e ricerca di una vita diversa.

È questo il dettaglio che cambia la percezione del romanzo: dietro la finzione ci sono esperienze reali sedimentate nella memoria personale dell'autrice.

«Sono storie vere, anche se sembrano inventate», spiega Bortone nell'intervista. Le tre protagoniste diventano così il riflesso di un'Italia che cambia lentamente, dal boom economico agli anni Duemila, mentre mutano il ruolo femminile, la famiglia e il rapporto con la libertà personale.

Nel libro, il pianerottolo condiviso dalle protagoniste si trasforma in un osservatorio privilegiato sulle vite private. Gabriella affronta un matrimonio ormai svuotato, Maria rincorre il desiderio di evasione, Tina attraversa le trasformazioni del tempo con uno sguardo diverso sulle relazioni e sull'autonomia femminile.

«Le dirimpettaie» è uscito il 7 aprile 2026 per Rizzoli. Dopo il debutto in libreria, Serena Bortone continua il tour di presentazioni tra festival culturali e incontri con i lettori in diverse città italiane.

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