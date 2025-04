Serena Garitta Covermedia

A vent'anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, Serena Garitta racconta senza filtri soldi spesi, scelte di vita e il suo rapporto con la TV: «Mai stata senza lavoro, ma i reality di oggi durano troppo».

Oggi Serena Garitta è ancora lì, davanti alle telecamere, più consapevole e serena. A distanza di oltre 20 anni dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, confessa nell'intervista rilasciata a «Leggo.it»: «Forse sarebbe stato meglio avere una vita più lineare, ma sono felice così. La televisione è il mio lavoro da due decenni e non sono mai rimasta ferma».

Dal 2004 - anno in cui vinse il Grande Fratello a soli 25 anni - a oggi, ha fatto un percorso tutto suo. Ha partecipato a programmi come «Lucignolo» e «Pomeriggio 5», ha lavorato con Barbara D'Urso, che ancora oggi ammira: «È bravissima, si accorgeva di tutto. Vorrei che tornasse in TV».

Nessun rimpianto, nessuna rincorsa alla ribalta a tutti i costi. La sua carriera non l'ha portata a condurre «Domenica In», ma le ha garantito stabilità e un'identità professionale che resiste.

Eppure, il suo nome è ancora legato a quell'edizione storica del GF che la rese celebre. «Serena del Grande Fratello» è un'etichetta che non rinnega affatto: «Se ho vissuto ciò che ho vissuto, è grazie a quel programma. Per questo mi sento quasi in colpa se oggi lo seguo meno».

Il montepremi? «Erano 220mila euro. Li ho buttati tutti»

Sincera e ironica anche quando si parla di soldi. Il montepremi? «Erano 220mila euro. Li ho buttati tutti», racconta senza imbarazzo. «Ho comprato casa a Roma e poi l'ho rivenduta. A 25 anni ti arrivano dal cielo e non sai gestirli. A dirla tutta, non so farlo neanche adesso: mi piace vivere bene, non metto da parte».

Con il successo arrivarono serate in discoteca, feste di piazza, sagre e ospitate ovunque. «Gli uomini piacevano di più per le serate in discoteca, io mi divertivo alle sagre. Il successo è durato diversi anni», ricorda. Una popolarità genuina, legata a un tipo di televisione che oggi, secondo lei, è molto cambiata.

Proprio mentre stasera - lunedì 1° aprile - va in onda la finale dell'edizione in corso, Serena riflette su come il format si sia trasformato: «Da quando è diventato «GF Vip» ho perso un po' di interesse. L'ultima edizione che ho seguito davvero è quella del 2021, con Soleil, Alex Belli e Giulia Salemi».

«Oggi il reality va avanti troppo a lungo»

Ma la critica più schietta è sulla durata: «Oggi il reality va avanti troppo a lungo. Noi siamo rimasti tre mesi, ed era perfetto. Io ci sarei rimasta anche tre anni da quanto mi trovavo bene, ma con questi tempi lunghi si esasperano le reazioni. Anche chi entra lucido perde autenticità, e l'autenticità è l'essenza del format».

E poi, ovviamente, i social: «Oggi tutto è amplificato. Ogni reazione diventa un'esplosione, una cassa di risonanza costante. È difficile mantenere spontaneità».