L'attrice bolognese Serena Grandi ha condiviso la sua esperienza con il tumore al seno e la sua trasformazione fisica, sottolineando l'importanza della prevenzione per tutte le donne.

Hai fretta? blue News riassume per te Serena Grandi ha rivelato di essere stata operata per un tumore al seno sinistro nel 2019.

Nello stesso periodo ha perso la madre per un infarto.

Fra i farmaci e lo stress è stato un periodo complicato per lei.

Nell'ultimo anno ha perso 20 chili attraverso una dieta particolare. Mostra di più

Nel contesto del mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, Serena Grandi ha condiviso la sua esperienza personale.

Come riportato dalla rivista «Oggi», durante un'intervista nel programma «La volta buona», l'attrice ha rivelato di essere stata operata per un tumore al seno sinistro, collegando la malattia a un periodo di grande dolore personale, segnato dalla perdita della madre per un infarto.

«Gonfia di farmaci e stress»

«Dicono che quando il tumore colpisce il seno sinistro, quello vicino al cuore, è perché hai vissuto un grande dolore. Infatti, io ne avevo vissuto uno grandissimo», ha affermato l'attrice.

Nel 2019, quando ha affrontato il tumore, ha dovuto anche fare i conti con un aumento di peso significativo: «Ero gonfia di farmaci e stress, è stato un periodo molto difficile», ha dichiarato, esortando le donne a sottoporsi a controlli regolari. «Ottobre è il mese della prevenzione, vorrei dire a tutte le donne di fare gli esami».

Ha perso 20 chili in un anno

Durante la stessa intervista, Grandi ha parlato della sua recente trasformazione fisica, rivelando di aver perso 20 kg nell'ultimo anno.

«Da circa un anno sono vegetariana. Non mangio né pesce né carne rossa, anche se il prosciutto, quando mi va, lo prendo. Per il resto, mangio cose stranissime. Non mangio a pranzo, se mi va un gelato. Se alle 16 voglio un panino vuoto, lo mangio», ha spiegato l'attrice.

Delle abitudini alimentari di certo non convenzionali, accompagnate dalla scelta di evitare ormai da anni pizze e fritti di ogni tipo. Nonostante le perplessità degli altri ospiti in studio, Grandi ha trovato un nuovo equilibrio grazie a queste scelte alimentari.