Serena Williams debutta nel mondo della moda. Covermedia

L'ex campionessa di tennis Serena Williams firma una collezione per bambini in collaborazione con Janie and Jack. Dopo aver condiviso foto delle figlie Olympia e Adira con i capi del brand, è nata una partnership che ha dato vita a 35 pezzi primaverili, tra abiti da resort, costumi e accessori. La linea include anche due look coordinati mamma e figlia e una riedizione dell'outfit da tennis dell'infanzia di Serena.

Covermedia Covermedia

Serena Williams ha realizzato una collezione in edizione limitata per il marchio di abbigliamento per bambini «Janie and Jack».

L'ex tennista è stata contattata dall'azienda statunitense dopo aver pubblicato sui social alcune foto delle sue figlie, Olympia, di sette anni, e Adira, di 18 mesi, vestite con capi del brand. Da questo incontro è nata una collaborazione che ha portato alla creazione di una collezione primaverile di 35 pezzi, pensata per bambini fino ai 12 anni.

La linea include abiti perfetti per le vacanze, costumi da bagno e accessori, oltre a due look coordinati mamma e figlia e una reinterpretazione dell'iconica tenuta da tennis che Serena indossava da bambina.

«Ero davvero nervosa all'inizio. Il team di Janie and Jack è fantastico e ho avuto il supporto di una designer eccezionale che mi ha guidata nel processo. È stata un'esperienza unica. Ho già disegnato abiti per adulti e sportswear, ma mai una collezione per bambini», ha raccontato a WWD.

Il progetto ha coinvolto anche Olympia, che ha partecipato attivamente alla selezione dei modelli da inserire nella collezione. «Le ho chiesto un parere mentre sceglievamo i pezzi definitivi. Per fortuna, abbiamo avuto la stessa preferenza», ha rivelato Serena, 43 anni.

Non è la prima incursione della campionessa nel mondo della moda: ha studiato fashion design all'Art Institute of Fort Lauderdale in Florida dal 2000 al 2003 e nel 2018 ha lanciato il suo marchio «S by Serena».

La collezione creata con «Janie and Jack» è già disponibile nei negozi e online.