Serena Williams

La tennista e suo marito Alexis Ohanian hanno annunciato la nascita della piccola Adira River Ohanian.

Serena Williams è mamma bis: lo ha annunciato su TikTok dando il benvenuto alla seconda figlia, Adira River Ohanian.

«Benvenuta al mio bellissimo angelo», ha scritto Serena, 41 anni, commentando il video che la ritrae con il marito Alexis Ohanian, la neonata e la primogenita di 5 anni, Alexis Olympia Ohanian Jr.

Anche Alexis, 40 anni, è intervenuto sui social media per condividere l'emozionante notizia con i suoi follower.

«Benvenuta, Adira River Ohanian. Sono grato di comunicare che la nostra casa è piena d'amore: una neonata felice e sana e una mamma felice e sana. Mi sento grato», ha scritto su Instagram accanto a una foto della famiglia allargata.

«@serenawilliams mi hai fatto un altro regalo incomparabile: sei la GMOAT (greatest mother of all time). Grazie a tutto l'incredibile staff medico che si è preso cura di mia moglie e di nostra figlia. Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato a @olympiaohanian la sua sorellina», ha scritto Alexis.

Serena ha condiviso per la prima volta la notizia della sua seconda gravidanza sul red carpet del Met Gala a maggio.

«Ero così eccitata quando Anna Wintour ci ha invitato tutti e tre al Met Gala», ha commentato all'epoca.

Serena e l'imprenditore tecnologico si sono fidanzati nel dicembre 2016 e si sono sposati a New Orleans nel novembre 2017.

Covermedia