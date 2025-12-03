  1. Clienti privati
Tennis Serena Williams nega il ritorno alle competizioni nel 2026

Covermedia

3.12.2025 - 13:00

Serena Williams
Serena Williams
Covermedia

La fuoriclasse statunitense smentisce qualsiasi progetto di rientro nel tennis professionistico, nonostante la recente iscrizione al registro antidoping dell'ITIA.

Covermedia

03.12.2025, 13:00

03.12.2025, 13:03

Serena Williams spegne le voci su un suo possibile ritorno in campo, anche se il suo nome campeggia nel registro dei controlli dell'ITIA, dando adito a speculazioni.

La 23 volte regina del Grande Slam è infatti rientrata nel registro dei controlli dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA) per la prima volta dal 2022. Una novità che ha subito alimentato i rumor, ma che Williams ha allontanato senza esitazioni: «Dio mio, ragazzi, non sto tornando», ha scritto su X. «Questa bufera mediatica è assurda».

Williams non disputa un match ufficiale da oltre tre anni, dopo il percorso fino al terzo turno agli «US Open». All'epoca aveva parlato di una fase di «allontanamento dal tennis» più che di un addio definitivo, presentando poi all'ITIA la documentazione che la esentava dai rigidi obblighi di reperibilità imposti agli atleti in attività.

Per rientrare in competizione, serve comunque un periodo di sei mesi in cui l'atleta deve rendersi disponibile ai test fuori competizione.

Un portavoce dell'ITIA ha confermato al «Guardian» che la campionessa ha chiesto la reintegrazione nel registro, precisando però che la presenza nella lista non indica automaticamente un ritorno alle gare. «Serena Williams è tornata nel Registered Testing Pool», ha dichiarato, ricordando che gli atleti che escono dal ritiro «devono essere disponibili ai test per sei mesi prima di poter tornare a gareggiare», come previsto dalle norme WADA.

Nel frattempo, Williams e il marito Alexis Ohanian continuano a dedicarsi alla famiglia: hanno due figlie, Olympia, otto anni, e Adira, due. La tennista è apparsa in ottima forma in un recente servizio per «Porter», dopo aver raccontato di aver perso circa 14 kg grazie a un trattamento dimagrante.

