Tre anni dopo il ritiroSerena Williams prepara il ritorno in campo: ecco quale torneo vorrebbe giocare
Covermedia
30.5.2026 - 13:00
L'ex numero uno del mondo sarebbe pronta a chiedere una wild card per il WTA 500 del Queen's, in doppio insieme a Victoria Mboko. Decisivo il rientro nel programma antidoping dell'ITIA.
Covermedia
30.05.2026, 13:00
30.05.2026, 13:18
Covermedia
Serena Williams potrebbe essere pronta a tornare nel tennis professionistico quasi tre anni dopo il ritiro.
Secondo quanto riportato dal podcast «The Served», condotto da Andy Roddick e Jon Wertheim, la 23 volte campionessa Slam avrebbe intenzione di chiedere una wild card per il torneo WTA 500 del Queen's, in programma a Londra dall'8 giugno.
L'obiettivo sarebbe partecipare al tabellone di doppio insieme alla canadese Victoria Mboko, 19 anni, una delle giovani promesse più interessanti del circuito. Se la richiesta venisse accolta, si tratterebbe della prima apparizione ufficiale della statunitense dagli US Open del 2022.
L'indizio
A rendere concreta l'ipotesi di un rientro c'è un elemento preciso. Lo scorso dicembre, l'ex numero uno del mondo è rientrata nel programma di controlli dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA), passaggio obbligatorio per gli atleti che intendono tornare alle competizioni dopo un periodo di inattività.
Il regolamento prevede infatti almeno sei mesi di disponibilità ai controlli antidoping fuori gara prima dell'iscrizione a un torneo ufficiale. Un requisito che Williams avrebbe ormai completato.
Allenamenti in corso
Negli ultimi mesi non sono mancati i segnali. La vincitrice di 23 titoli del Grande Slam si è allenata in Florida anche con Alycia Parks, attuale numero 79 del ranking mondiale.
A marzo, la tennista americana aveva condiviso sui social un video delle loro sessioni in campo, alimentando le ipotesi su un possibile ritorno.
La seconda edizione del Queen's scatterà l'8 giugno, il giorno dopo la conclusione del Roland Garros. Williams compirà 44 anni a settembre e, se il progetto dovesse concretizzarsi, il torneo londinese potrebbe diventare il teatro di uno dei ritorni più attesi degli ultimi anni nel tennis femminile.