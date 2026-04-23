Sergio Castellitto

Sergio Castellitto si scaglia contro i David: uno sfogo durissimo alla presentazione di «In Utero», mentre il cinema italiano discute il boicottaggio della cerimonia del 6 maggio.

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Sergio Castellitto attacca i David e riaccende lo scontro sul cinema italiano.

L'attore e regista riaccende il dibattito sui premi più importanti del settore con una frase destinata a pesare: «Parlare dei David di Donatello sarebbe ora troppo ampio, bisognerebbe demolire la congregazione e poi in caso cominciare a parlarne», ha dichiarato all'ANSA durante la presentazione romana di «In Utero», la serie HBO Max in arrivo dall'8 maggio.

L’uscita non arriva nel vuoto: si inserisce nella discussione sull'opportunità di boicottare la cerimonia a sostegno del momento difficile attraversato dal cinema italiano.

«Abbastanza disinteressato» al tema

Il protagonista della serie, progetto firmato da Maria Sole Tognazzi e creato da Margaret Mazzantini, ha scelto toni netti proprio mentre una parte dell'ambiente ragiona su proteste pubbliche legate ai David.

«Repubblica» collega infatti l’affondo alla proposta lanciata dal movimento #Siamoaititolidicoda, che chiede ai candidati di non presentarsi alla premiazione.

Nello stesso contesto, il regista ha poi tagliato corto sulla polemica, dicendo di essere «abbastanza disinteressato» al tema.

Una stagione segnata da tensioni

Sul piano formale, il premio resta regolato dal voto personale e segreto della Giuria dell'Accademia del Cinema Italiano, come prevede il regolamento ufficiale dei David di Donatello.

È proprio questa struttura, ora indirettamente nel mirino dell’interprete romano, a tornare sotto osservazione nel pieno di una stagione segnata da tensioni su fondi, rappresentanza e visibilità del comparto.

Il prossimo passaggio è concreto: la 71ª edizione dei David di Donatello è fissata per mercoledì 6 maggio 2026 dagli Studi di Cinecittà, in diretta in prima serata su Rai 1, con trasmissione anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay.