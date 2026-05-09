Sergio Muniz e il dramma del figlio Yari: «È un bimbo farfalla, come lui solo 4 casi al mondo»

L'attore e cantante spagnolo ha parlato per la prima volta della malattia del figlio. IMAGO/ABACAPRESS

L'attore spagnolo e la compagna Morena Firpo hanno raccontato il lungo percorso diagnostico del piccolo Yari, affetto da una forma rarissima di epidermolisi bollosa.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Sergio Muniz e la compagna Morena Firpo hanno raccontato la malattia rarissima del figlio Yari, affetto da epidermolisi bollosa, la sindrome dei «bambini farfalla».

Tutto è iniziato con una piccola bollicina su un dito, poi il ricovero durante la pandemia e infine la diagnosi che ha sconvolto la famiglia.

Nonostante il trauma, la coppia ha scelto di non fermarsi, continuando a viaggiare con il bambino e trovando sostegno nell’associazione «Le Ali di Camilla» e nel centro specializzato di Modena.

La forza più grande arriva proprio da Yari, che vive la sua condizione con naturalezza e ha insegnato ai genitori pazienza, coraggio e voglia di andare avanti. Mostra di più

Una bollicina su un dito. Poi l’incubo. Sergio Muniz e la compagna Morena Firpo hanno raccontato la battaglia più dura della loro vita: quella accanto al piccolo Yari, il figlio affetto da epidermolisi bollosa, una malattia genetica rarissima conosciuta come sindrome dei «bambini farfalla».

Una definizione poetica, dietro cui si nasconde una realtà durissima. La pelle di chi ne soffre è fragile, delicatissima, vulnerabile come ali di farfalla. Ogni gesto può lasciare un segno.

Muniz lo ha detto senza giri di parole: i casi come quello di suo figlio sarebbero soltanto quattro al mondo.

Il primo segnale e il ricovero durante il Covid

Come raccontato da «TGCom24», tutto è iniziato subito dopo la nascita. Sul dito del neonato compare una piccola bolla. All’inizio sembra niente. Ai genitori viene spiegato che il bambino potrebbe essersi succhiato il dito mentre era ancora nel grembo materno.

Poi però le lesioni aumentano. Le bolle diventano sempre di più. A quel punto l’ipotesi più rassicurante comincia a sgretolarsi.

Il ricovero si allunga. Siamo in piena pandemia, con tutte le difficoltà e le paure di quel periodo. «Ci dicevano sempre che saremmo usciti il giorno dopo», ha ricordato Morena. E invece la famiglia restava in ospedale.

I medici iniziano a parlare di epidermolisi bollosa. Una possibilità remota, spiegano. Un caso su un milione. Anche perché nelle famiglie di Sergio e Morena non risultano precedenti.

Ma con il passare dei giorni i dubbi diminuiscono. Alla fine arriva la diagnosi. E con lei il colpo più duro. «Quando scopri che tuo figlio ha una malattia rara, il mondo ti cade addosso», ha raccontato Morena.

Una vita nonostante la malattia

Dopo il primo trauma, Sergio Muniz e Morena Firpo hanno scelto di non chiudersi nella paura. Così hanno continuato a vivere, a spostarsi, a viaggiare, portando Yari perfino in India.

Fondamentale, nel percorso della famiglia, è stato il sostegno dell’associazione «Le Ali di Camilla». Importante anche il riferimento al centro specializzato di Modena, uno dei tre poli italiani che si occupano della patologia insieme a Roma e Milano.

Muniz e Firpo lo ammettono: senza aiuto sarebbe stato impossibile. La ricerca non ha ancora trovato una cura definitiva, ma qualcosa si muove. E ogni passo avanti diventa una speranza concreta.

Quando gli altri bambini guardano le ferite sulle sue mani e gli chiedono cosa siano, lui risponde con semplicità: «Sono un bambino farfalla».

Nessun dramma. Nessuna vergogna. Solo naturalezza.