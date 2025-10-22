  1. Clienti privati
«La camera di consiglio» Sergio Rubini in un film dedicato al maxiprocesso di Palermo: «Coraggio è dire la verità»

22.10.2025 - 16:30

Sergio Rubini
Sergio Rubini

Alla Festa del Cinema di Roma l'attore presenta «La camera di consiglio», il film di Fiorella Infascelli sul Maxiprocesso di Palermo.

22.10.2025, 17:03

Sergio Rubini è tra i protagonisti della Festa del Cinema di Roma con «La camera di consiglio», il nuovo film di Fiorella Infascelli dedicato al Maxiprocesso di Palermo.

Rubini interpreta il presidente della giuria e riflette sul valore della giustizia: «Oggi il vero coraggio è applicare le regole e raccontare la verità».

Scritto da Infascelli e Mimmo Rafele, con la consulenza di Pietro Grasso – allora giudice a latere – il film ricostruisce i 36 giorni di camera di consiglio in cui i giudici decisero una sentenza destinata a cambiare la storia italiana.

Girato tra Roma e Palermo, «La camera di consiglio» punta su autenticità e tensione morale più che sulla spettacolarità, raccontando uomini e donne chiusi in un bunker per difendere lo Stato di diritto.

Il film arriverà nelle sale il 20 novembre con Notorious Pictures. Per Rubini, è «un modo per ricordare chi ha scelto la verità, anche quando costava caro».

Oltre al nuovo lungometraggio, Rubini sarà ospite al «Social World Film Festival» di Vico Equense, dove ha ricevuto un premio alla carriera e condurrà una masterclass con giovani studenti di cinema. Inoltre, tornerà in Puglia al Bif&st 2025 per un incontro con il pubblico e un focus sul rapporto tra cinema e identità territoriale.

