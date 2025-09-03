  1. Clienti privati
Spettacolo Sex tape di Hulk Hogan, il figlio fa causa per bloccare il documentario

Covermedia

3.9.2025 - 11:00

Hulk Hogan
Hulk Hogan

Al centro della contesa il conduttore radiofonico della Florida, Bubba the Love Sponge.

Covermedia

03.09.2025, 11:00

03.09.2025, 11:32

Nick Hogan, figlio dell'ex star del wrestling Hulk Hogan, ha citato in giudizio il conduttore radiofonico Bubba the Love Sponge.

Secondo quanto riportato da TMZ, la causa riguarda un documentario non ancora distribuito che violerebbe i diritti d'autore e i marchi legati al padre.

La denuncia è stata presentata martedì in un tribunale federale della Florida.

In Florida. Addio Hulk Hogan: l'ultimo saluto al mito del wrestling in una cerimonia privata

In FloridaAddio Hulk Hogan: l'ultimo saluto al mito del wrestling in una cerimonia privata

Sotto accusa il film «Video Killed The Radio Star: The Untold Story Of The Hulk Hogan Sex Tape Scandal», che Bubba – all'anagrafe Todd Alan Clem – ha annunciato di voler rilasciare entro fine mese.

Il documentario promette di raccontare la «vera storia» della diffusione del video che mostrava Hogan con Heather Clem, allora moglie del conduttore.

Nick sostiene che il progetto includa immagini non autorizzate tratte dal sex tape e che alcune sequenze siano già comparse nel trailer diffuso di recente.

Inoltre, Hogan accusa Clem di promuovere il film utilizzando i marchi registrati del padre senza consenso, in violazione di un accordo di riservatezza siglato tra i due nel 2012.

Con la causa, Nick Hogan chiede di fermare l'uscita del documentario e un risarcimento economico, la cui entità non è stata resa nota.

Malattia tenuta segreta. Svelata la vera causa della morte di Hulk Hogan

Malattia tenuta segretaSvelata la vera causa della morte di Hulk Hogan

