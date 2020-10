Sfera Ebbasta: arriva «Famoso – The Movie»

Source: Covermedia

Il film biografico sulla vita del trapper verrà pubblicato in tutto il mondo, in 5 lingue, in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 27 ottobre.

Sfera Ebbasta ha confezionato il suo primo film biografico, «Famoso – The Movie».

La pellicola dedicata alla vita del trapper è diretta da Pepsi Romanoff, co–prodotta da Maurizio Vassallo per Except e prodotta da Island Records / Universal Music Italia.

«Famoso – The Movie» narra la vita di Sfera, all'anagrafe Gionata Boschetti: dai suoi esordi avvenuti nel 2014 in quel di Cinisello Balsamo, fino alla registrazione del suo ultimo album. Passando così per i successi incredibili intascati dal cantante, che con il precedente progetto discografico ha mandato per la prima volta sette brani di un artista italiano nella classifica delle top 200 global di Spotify.

Gionata vanta 4.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha raccolto oltre 1.7 bilioni di stream complessivi.

Parte del documentario è girato negli Stati Uniti dove Sfera Ebbasta sta entrando nella ristretta cerchia di artisti europei riconosciuti e stimati a livello internazionale.

