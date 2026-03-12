L'attore Mickey Rourke in una scena del film Hunt Club (2023). IMAGO/Everett Collection

Mickey Rourke è stato definitivamente sfrattato dalla sua casa di Los Angeles. L'attore non ha risposto alla denuncia del proprietario e ha accumulato oltre 59'000 dollari di affitti arretrati.

Una sentenza emessa per «default» ha confermato lo sfratto definitivo di Mickey Rourke dalla sua abitazione di Los Angeles.

Come scrive «Sky TG24», l'attore, 73 anni, non ha risposto alla denuncia presentata dal proprietario né si è presentato in tribunale entro i termini stabiliti dalla legge californiana.

Di conseguenza, la proprietà situata in Drexel Avenue è stata restituita al legittimo proprietario. Il contratto di locazione è stato dichiarato nullo e il diritto di occupazione è decaduto.

Ecco cos'è successo

Come riporta il «Los Angeles Times», l'avviso di sfratto è stato notificato all'attore il 18 dicembre.

Rourke aveva firmato il contratto di affitto nel marzo 2025, con un canone iniziale di 5'200 dollari mensili, successivamente aumentato a 7'000 dollari. L'immobile in questione è una villetta in stile spagnolo risalente agli anni '20, dotata di tre camere da letto e due bagni.

Il debito accumulato per gli affitti arretrati ha raggiunto la cifra di 59'100 dollari. Il proprietario dell'immobile, Eric Goldie, ha presentato denuncia chiedendo anche il rimborso delle spese legali sostenute.

La sentenza ha disposto la restituzione dell'immobile al proprietario, tuttavia non ha riconosciuto alcun risarcimento per danni economici.

La falsa raccolta GoFundMe

Giova ricordare che a gennaio era stata lanciata una campagna di raccolta fondi su GoFundMe con l'intento di aiutare l'attore a saldare i propri debiti.

Proprio quest'ultimo era però intervenuto su Instagram per prendere le distanze dall'iniziativa, dichiarandosi «frustrato» e «confuso» e affermando di non aver mai autorizzato alcuna raccolta a suo nome.

In seguito il suo manager aveva spiegato che la casa versava in pessime condizioni, con problemi tra cui la presenza di muffa nera e l'assenza di acqua corrente.