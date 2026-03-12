Come riporta il «Los Angeles Times», l'avviso di sfratto è stato notificato all'attore il 18 dicembre.
Rourke aveva firmato il contratto di affitto nel marzo 2025, con un canone iniziale di 5'200 dollari mensili, successivamente aumentato a 7'000 dollari. L'immobile in questione è una villetta in stile spagnolo risalente agli anni '20, dotata di tre camere da letto e due bagni.
Il debito accumulato per gli affitti arretrati ha raggiunto la cifra di 59'100 dollari. Il proprietario dell'immobile, Eric Goldie, ha presentato denuncia chiedendo anche il rimborso delle spese legali sostenute.
La sentenza ha disposto la restituzione dell'immobile al proprietario, tuttavia non ha riconosciuto alcun risarcimento per danni economici.
Giova ricordare che a gennaio era stata lanciata una campagna di raccolta fondi su GoFundMe con l'intento di aiutare l'attore a saldare i propri debiti.
Proprio quest'ultimo era però intervenuto su Instagram per prendere le distanze dall'iniziativa, dichiarandosi «frustrato» e «confuso» e affermando di non aver mai autorizzato alcuna raccolta a suo nome.
In seguito il suo manager aveva spiegato che la casa versava in pessime condizioni, con problemi tra cui la presenza di muffa nera e l'assenza di acqua corrente.