  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Quasi 60'000 dollari di arretrati Sfratto definitivo per Mickey Rourke dalla sua villa di Los Angeles

ai-scrape

12.3.2026 - 21:08

L'attore Mickey Rourke in una scena del film Hunt Club (2023).
L'attore Mickey Rourke in una scena del film Hunt Club (2023).
IMAGO/Everett Collection

Mickey Rourke è stato definitivamente sfrattato dalla sua casa di Los Angeles. L'attore non ha risposto alla denuncia del proprietario e ha accumulato oltre 59'000 dollari di affitti arretrati.

Alessia Moneghini

12.03.2026, 21:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Mickey Rourke è stato definitivamente sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles.
  • L'attore non ha risposto alla denuncia del proprietario, accumulando quasi 60'000 dollari di affitto arretrato.
  • Lo sfratto arriva dopo la falsa raccolta GoFundMe fatta a suo nome, che aveva portato l'attenzione sulle difficoltà economiche di Rourke.
Mostra di più

Una sentenza emessa per «default» ha confermato lo sfratto definitivo di Mickey Rourke dalla sua abitazione di Los Angeles.

Come scrive «Sky TG24», l'attore, 73 anni, non ha risposto alla denuncia presentata dal proprietario né si è presentato in tribunale entro i termini stabiliti dalla legge californiana.

Di conseguenza, la proprietà situata in Drexel Avenue è stata restituita al legittimo proprietario. Il contratto di locazione è stato dichiarato nullo e il diritto di occupazione è decaduto.

Dopo la raccolta fondi falsa. Mickey Rourke sfrattato di casa? Le immagini riaccendono il caso

Dopo la raccolta fondi falsaMickey Rourke sfrattato di casa? Le immagini riaccendono il caso

Ecco cos'è successo

Come riporta il «Los Angeles Times», l'avviso di sfratto è stato notificato all'attore il 18 dicembre.

Rourke aveva firmato il contratto di affitto nel marzo 2025, con un canone iniziale di 5'200 dollari mensili, successivamente aumentato a 7'000 dollari. L'immobile in questione è una villetta in stile spagnolo risalente agli anni '20, dotata di tre camere da letto e due bagni.

Il debito accumulato per gli affitti arretrati ha raggiunto la cifra di 59'100 dollari. Il proprietario dell'immobile, Eric Goldie, ha presentato denuncia chiedendo anche il rimborso delle spese legali sostenute.

La sentenza ha disposto la restituzione dell'immobile al proprietario, tuttavia non ha riconosciuto alcun risarcimento per danni economici.

Chi c'è dietro?. La raccolta fondi per Mickey Rourke è... falsa: «Non chiederei mai soldi ai fan»

Chi c'è dietro?La raccolta fondi per Mickey Rourke è... falsa: «Non chiederei mai soldi ai fan»

La falsa raccolta GoFundMe

Giova ricordare che a gennaio era stata lanciata una campagna di raccolta fondi su GoFundMe con l'intento di aiutare l'attore a saldare i propri debiti.

Proprio quest'ultimo era però intervenuto su Instagram per prendere le distanze dall'iniziativa, dichiarandosi «frustrato» e «confuso» e affermando di non aver mai autorizzato alcuna raccolta a suo nome.

In seguito il suo manager aveva spiegato che la casa versava in pessime condizioni, con problemi tra cui la presenza di muffa nera e l'assenza di acqua corrente.

L'ex sex symbol. Mickey Rourke lancia una raccolta fondi. Ecco perché

L'ex sex symbolMickey Rourke lancia una raccolta fondi. Ecco perché

I più letti

Ecco perché domenica 8 marzo molti voti sono stati conteggiati come «non validi»
Colpo di scena! Federico e Linda aspettano un bambino: «L’amore che sognavamo»
Terrore in Michigan, auto contro una sinagoga e poi gli spari
Donna mostra il sedere nudo in autostrada a una poliziotta e finisce in tribunale
L'Iran pubblica un video di propaganda animato... con i Lego

Altre notizie

Il dopo Sanremo. Valeria Marini su Nino Frassica: «Le scuse me le deve fare pubblicamente faccia a faccia»

Il dopo SanremoValeria Marini su Nino Frassica: «Le scuse me le deve fare pubblicamente faccia a faccia»

Il dopo Sanremo. A Sal Da Vinci la medaglia della città di Napoli: «Le polemiche passano, la musica resta»

Il dopo SanremoA Sal Da Vinci la medaglia della città di Napoli: «Le polemiche passano, la musica resta»

Lieta notizia. Rose Villain diventa mamma! E dedica già una canzone al bebè

Lieta notiziaRose Villain diventa mamma! E dedica già una canzone al bebè