Opinioni diverseSgarbi: «Evelina cerca attenzioni». La figlia ribatte: «Manipolato da gente senza scrupoli»
13.11.2025 - 09:42
Durante l'intervista a «Cinque minuti», Vittorio Sgarbi afferma di stare bene e definisce la richiesta della figlia come esagerata. Lei, Evelina, replica denunciando le condizioni di salute del padre e l'influenza negativa di chi lo circonda.
Durante l'intervista, il critico d'arte ha anche parlato del suo nuovo libro «Il cielo più vicino. La montagna nell'arte», affermando di essere uscito da un periodo difficile grazie a questa esperienza.
La figlia continua a parlare di influenze senza scrupoli
Evelina, invece, ha espresso preoccupazione per le condizioni di salute del padre, affermando che è stato portato in studio in uno stato di grande disagio.
Ha criticato l'influenza di persone ciniche e senza scrupoli, sostenendo che il padre sia stato manipolato.
L'avvocato della figlia, Lorenzo Iacobbi, ha dichiarato che la richiesta di un amministratore di sostegno non implica l'interdizione del 73enne, ma un aiuto temporaneo per la gestione delle sue risorse.
Ha anche menzionato una denuncia per diffamazione contro chi ha diffuso informazioni false.
La figlia, inoltre, ha criticato l'atteggiamento della giudice durante l'udienza, accusandola di essere più interessata all'aspetto mediatico che alla salute del padre.
Ha anche sollevato dubbi sull'autenticità della firma del genitore su un documento del Policlinico Gemelli.