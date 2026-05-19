Shakira

L'Alta Corte spagnola ha accolto il ricorso della cantante colombiana sul caso fiscale relativo al 2011. Lo Stato dovrà ora restituirle oltre 60 milioni di euro, interessi compresi.

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Shakira è stata assolta dalle accuse di frode fiscale in Spagna. L'Alta Corte del Paese ha accolto il ricorso presentato dalla cantante colombiana sul caso relativo all'anno fiscale 2011, annullando la sanzione da 55 milioni di euro inflitta dall'Agenzia delle Entrate spagnola nel 2021.

Secondo quanto riportato da Reuters, il tribunale ha inoltre ordinato al Tesoro spagnolo di restituire all'interprete di «Hips Don't Lie» oltre 60 milioni di euro, interessi inclusi.

«Questa decisione arriva dopo un calvario durato otto anni che ha avuto un costo inaccettabile e riflette una mancanza di rigore nelle pratiche amministrative», ha dichiarato il legale della cantante, Jose Luis Prada.

La popstar ha espresso l'auspicio che la sentenza possa creare un precedente per «migliaia di cittadini comuni vessati e schiacciati ogni giorno da un sistema che li presume colpevoli e li costringe a dimostrare la propria innocenza andando incontro alla rovina economica ed emotiva».

Il motivo della controversia

Le autorità fiscali sostenevano che Shakira, all'epoca legata sentimentalmente all'ex calciatore spagnolo Gerard Piqué, fosse residente fiscale in Spagna nel 2011.

Il giudice ha però stabilito che gli ispettori non sono riusciti a dimostrare che la cantante abbia trascorso nel Paese più di 183 giorni durante quell'anno.

Secondo la Corte, le sanzioni erano illegittime perché «basate sull'assunto che la residenza fiscale dell'appellante fosse in Spagna nell'anno fiscale 2011, fatto che non è stato provato».

La decisione riguarda esclusivamente il 2011 e non modifica le contestazioni relative ad altri periodi fiscali. La sentenza può inoltre essere impugnata davanti alla Corte Suprema spagnola.

Nel novembre 2023 Shakira aveva già chiuso un diverso procedimento per evasione fiscale relativo agli anni dal 2012 al 2014. Poco prima dell'inizio del processo a Barcellona, aveva raggiunto un accordo con i procuratori accettando di pagare una multa superiore ai 7 milioni di euro.

La cantante e Gerard Piqué sono stati insieme dal 2010 al 2022 e hanno due figli, Milan e Sasha.